Ida Platano e Armando Incarnato, é amicizia oltre Uomini e donne?/ Il gesto di Natale

Uomini e donne, Armando Incarnato e Ida Platano sempre più vicini

Può dirsi uno dei volti TV più discusso tra i protagonisti veterani di Uomini e donne, e nel mezzo delle festività, Armando Incarnato torna a far luce sul rapporto con Ida Platano, condividendo online una sorpresa di Natale. I due si conoscevano per la prima volta in TV, da protagonisti del trono over alla ricerca dell’anima gemella avviata a Uomini e donne. Tra i due, oltre l’attrazione e la vicinanza fisica, non si é mai ufficializzato un amore, eppure il loro rapporto appare oggi idilliaco e inscindibile, dopo l’uscita di scena da Uomini e donne di Ida, in coppia con Alessandro Vicinanza. Prima del ricongiungimento con il salernitano, oggi suo compagno ufficiale nella vita reale fuori dai contesti TV, Ida aveva recentemente lamentato a Uomini e donne che Armando non le rivolgesse neanche un saluto, dopo alti e bassi di quella che potremmo definire -la loro storia- una frequentazione da “amici speciali”. Un rapporto che Armando ha voluto ricucire nel momento in cui Ida diceva addio alla TV concedendosi all’esclusiva di coppia fuori da Uomini e donne e con il ritrovato ex Alessandro Vicinanza, augurando ai due over uscenti la felicità, con la promessa di vedersi fuori dagli studi TV. Una promessa poi mantenuta, con una serie di incontri tra il napoletano, la bresciana e il salernitano, e in occasione di una cena, in particolare, Armando ha persino porto un regalo a Ida Platano, scatenando le malelingue di chi nel web scommetterebbe che tra i due “ex” ci sia un amore celato o comunque un sentimento che non possa definirsi amicizia. Per Armando l’amicizia tra uomini e donne può esistere e, a dimostrazione della sua tesi, intanto condivide il regalo che Ida Platano ha destinato alla figlia che lui ha avuto dall’ex storica Daniela, Michelle.

Il messaggio di Armando Incarnato per Ida Platano

“Grazie di cuore, unicorno consegnato. Ti voglio bene Ida”, é il messaggio che Armando Incarnato condivide tra le nuove Instagram stories, a corredo di alcune immagini che immortalano la figlia, Ida e il regalo natalizio consegnato alla piccola: un peluche a forma di unicorno, lilla.

Ma cosa ne penserà Alessandro Vicinanza del legame tra Ida e Armando?

