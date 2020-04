Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ “Pizze, gnocchi e… amore!” (Uomini e donne)

Pubblicità

IDA PLATANO E RICCARDO GUANIERI OSPITI A UOMINI E DONNE

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano in tv oggi a Uomini e donne come ospiti nella stanza che ospiterà Gemma Galgani e il suo debutto in tv come “tronista”, se così possiamo definirla. Sicuramente chi segue il trono over sa bene qual è il rapporto che lega Ida Platano e Gemma Galgani tant’è che proprio quest’ultima è stata consigliera di Ida anche a Temptation Island quando era in lacrime per il comportamento del suo amato cavaliere pugliese, e adesso? Da allora ne è passata tanta acqua sotto i ponti e oggi i due sono felici, chiusi in casa in quarantena in quel di Brescia. A quanto pare i due hanno fatto giunto in tempo a rimettere insieme i pezzi prima che questa quarantena li dividesse per sempre ed è proprio dal mese scorso che li possiamo seguire sui social dove lei è sempre molto attiva non solo su Instagram ma anche su Tik Tok.

IDA PLATANO E RICCARDO GUANIERI, QUARANTENA FELICE MA…

Mentre nelle storie di Instagram Ida Platano continua a postare immagini delle sue giornate in casa in compagnia del figlio e di Riccardo Guarnieri, su Tik Tok i due si sono dedicati addirittura ad un bel siparietto ricalcando le orme di grandi commedie all’italiana che hanno conquistato il pubblico. La coppia di Uomini e donne quindi appare felice e affiatata e sono lontani i tempi in cui lei piangeva e si struggeva per amore mentre lui aveva paura di impegnarsi e lasciare la sua città per iniziare una vita con lei. Il resto lo racconteranno oggi pomeriggio a Uomini e donne dove saranno ospiti in collegamento.



