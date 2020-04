Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi?/ Indizi social: la verità a Uomini e Donne

Pubblicità

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono nuovamente in crisi? La coppia più amata tra quelle nate nel parterre del trono over di Uomini e Donne torna a far parlare di sè. Dopo essersi mostrati insieme sui social attraverso post e video pubblicati soprattutto dall’ex dama, da qualche giorno, tutto tace su Instagram e i fans hanno immediatamente pensato ad una nuova crisi di coppia. Ida e Riccardo, del resto, sono i protagonisti di una storia movimentata in cui non mancano mai i litigi, Il Vicolo delle News, così, ha cominciato ad indagare scoprendo, però, che in realtà, tra i due, andrebbe tutto bene. La Platano, infatti, sarebbe apparsa in un diretta del fratello di Riccardo mostrandosi molto serena mentre l’ultima diretta tra Ida e Riccardo risale a Pasquetta. Negli ultimi giorni, inoltre, di Ida e Riccardo hanno parlato anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Sossio, in particolare, ha promesso ai fans una diretta con Riccardo per poter avere più informazioni sulla sua storia con Ida.

Pubblicità

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: IL RITORNO A UOMINI E DONNE

Se Ida Platano si è esposta pubblicando foto e video sui social in cui si mostra serena e felice accanto a Riccardo Guernieri, quest’ultimo, dopo aver cancellato tutte le foto di coppia, non ha ancora condiviso nulla sulla sua storia d’amore. A quanto pare, però, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. La ragione del silenzio social potrebbe essere la presenza di Ida e Riccardo nelle nuove puntate di Uomini e Donne. I due, infatti, sono apparsi nel promo del nuovo format che partirà da lunedì 20 aprile, alle 14.45 su canale 5 dedicato alle conoscenze via chat di Gemma Galgani e Giovanna Abate. Ida e Riccardo, dunque, in collegamento, parleranno della loro storia d’amore che, pare, abbia superato tutte le difficoltà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA