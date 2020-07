Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? “Non ci vediamo da due mesi ma..”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati oppure no? Ormai i fan di Uomini e donne se lo chiedono da una settimana ma sembra proprio che le risposte siano arrivate solo oggi con la pubblicazione del nuovo numero di Uomini e donne Magazine. Proprio al settimanale della trasmissione che li ha messi insieme, Ida Platano parla per la prima volta degli sviluppi che ha avuto la sua relazione con Riccardo Guarnieri. I due hanno passato insieme il lockdown ma quando c’è stata la possibilità di separarsi lui ha preso il volo per la Puglia e non è più tornato. A quanto pare il loro periodo di reclusione ha fatto venire a galla le incomprensioni di sempre, le stesse che in passato li hanno divisi anche se, dopo la proposta di matrimonio, tutti pensavano che questa volta sarebbe andata diversamente.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI SI SONO LASCIATI?

Ida Platano ha dichiarato: “Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno. Ci siamo sempre più allontanati, forse anche per una questione di orgoglio”. Poi ammette che non si vedono ormai da due mesi e che ha capito che la loro storia è finita per sempre anche se nessuno dei due ha davvero detto basta: “A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta” – ha concluso la Platano – ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno”.



