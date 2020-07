Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati/ “Tre mesi dolorosi da raccontare”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? Da settimane ormai ci facciamo questa domanda soprattutto da quando, dopo la fine del lockdown, in molti hanno notato come il bel pugliese sia svanito nel nulla. Sono lontani i tempi in cui lui si prendeva cura di lei cucinandole qualcosa, lasciandosi andare a divertenti tik tok e a imprese casalinghe, il pugliese è sparito nel nulla e nessuno dei due ha commentato l’accaduto almeno fino ad adesso quando è venuta a galla un’anticipazione di quello che sarà il prossimo numero di Uomini e donne Magazine che, a quanto pare, si occuperà proprio della coppia forse scoppiata. Secondo quanto riporta l’ultimo numero della rivista sembra che la prossima settimana potremo sentire il racconto di quello che è successo dalla diretta interessata che parla di “mesi dolorosi” di cui è difficile parlare.

IDA PLATANO CONFERMA LA ROTTURA CON RICCARDO GUARNIERI?

Siamo sicuri che l’intervista della bella data del trono over di Uomini e donne sarà solo la prima e che poi toccherà a Riccardo Guarnieri rispondere, colui che aveva chiesto la mano della sua Ida prima di lasciare il programma e di fare una prova di convivenza. In particolare, sul magazine si legge: “Ida ha aperto il suo cuore in esclusiva per il nostro magazine, rilasciando un’intervista che scoprirete nel prossimo numero. La dama sta attraversando un momento decisamente complicato: “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio“, ha esordito. Scopriremo a breve l’intervista esclusiva con il racconto della sua verità”.



