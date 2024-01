Ida Platano insultata sui social/ Durissimo sfogo della tronista di Uomini e Donne: “La gente non sta bene”

Ida Platano attaccata sui social

Ida Platano, dopo aver festeggiato il Capodanno, mostra ai fan le offese ricevute sui social a cui risponde pubblicamente. La tronista di Uomini e Donne, in attesa di tornare in studio per le nuove registrazioni del programma di Maria De Filippi, ha trascorso le feste con il figlio e gli amici senza trascurare i suoi followers. Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti, Ida ha ricevuto anche critiche e offese di fronte alle quali ha deciso di non restare in silenzio ma di rispondere. Attraverso una serie di video pubblicati sul suo profilo Instagram, la Platano ha così replicato a coloro che, ancora oggi, continuano a criticarla.

Ida ha ricevuto pesantissimi insulti che ha reso pubblici condividendo gli screen tra le storie del suo profilo Instagram. La tronista, dopo aver ribadito di non stare male per tali messaggi, ha poi deciso di rispondere agli haters.

Le parole di Ida Platano contro gli haters

“Eccomi qua belli miei. Buon anno, ancora. Come avete passato ieri l’ultimo? Spero tutto bene, noi bene. Ci siamo divertiti, abbiamo mangiato tanto, insomma tutto bene. Adesso sto aspettando dei miei amici così ci facciamo gli auguri. Grazie, grazie ancora degli auguri. Poi mi sono arrivati ieri, verso le 23:00, degli auguri davvero belli…Beh, si vede che questa persona, non so, mi stava pensando tanto. Adesso vi faccio vedere. Inizia così, non per me ma per questa persona, l’anno nuovo“, ha detto Ida.

Successivamente, la tronista di Uomini e Donne ha spiegato di “non esserci mai stata male per le cose che mi scrivono e non ci starò mai male. Ho messo il messaggio che mi hanno scritto solo per far vedere quanta gente che non sta bene”.











