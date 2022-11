Ida Platano lascia lo studio di Uomini e Donne/ Tina: “Vuoi Alessandro o Riccardo?”

Ida Platano e le critiche a Uomini e donne

Ida Platano lascia lo studio di Uomini e Donne dopo essere stata messa nuovamente in discussione sui sentimenti che prova per Alessandro Vicinanza. Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri continuano a non credere realmente all’interesse di Ida nei confronti di Alessandro e la stessa Tina Cipollari pensa che non sia credibile una persona che si risente del passato dopo anni dalla fine della relazione.

Ida, da parte sua, pur non nascondendo il rancore che prova nei confronti di Riccardo per cui ha provato dei sentimenti forti, dopo aver provato a difendersi, durante il momento dedicato a Gemma Galgani, ha fatto un gesto che non è passato inosservato agli occhi del pubblico e di Tina Cipollari.

Il commento di Tina Cipollari su Ida Platano

Scossa dalle critiche che continua a ricevere dallo studio di Uomini e Donne sui propri sentimenti e sul suo rapporto con Alessandro Vicinanza, mentre Gemma parlava con Giovanni, dopo aver indossato la mascherina, Ida ha lasciato lo studio visibilmente scossa per lo scontro con Riccardo Guarnieri e l’atteggiamento di Alessandro Vicinanza che non comprende il senso della sua reazione.

Tina Cipollari, vedendo Ida lasciare lo studio, si lascia andare alla seguente battuta: “Vuoi che ti segua Alessandro o Riccardo?”, chiede la bionda opinionista che non nasconde di essere infastidita dal continuo tira e molla di Ida con Alessandro e Riccardo.

