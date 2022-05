Ida Platano: l’ultima cena con Riccardo Guarnieri/ “Sembrava come il primo incontro”

Uomini e donne, Ida Platano debutta a Verissimo e svela i dettagli del tira-e-molla con Riccardo Guarnieri

Nella nuova puntata di Verissimo -in onda il 28 maggio 2022 su Canale 5- è ospite in trasmissione per la prima volta, Ida Platano, volto veterano del dating-show di Maria De Filippi. L’ospite debuttante al talk show di Silvia Toffanin può dirsi una dei protagonisti tv più amati nella storia di Uomini e donne, dove, rientrata di recente al trono over per proseguire la ricerca dell’amore, ha ritrovato sui suoi passi l’ex storico conosciuto al dating-show e con il quale l’amore è naufragato dopo vari alti e bassi, Riccardo Guarnieri. Tra le altre domande ricevute a Verissimo, Ida Platano ha trovato modo e tempo anche per parlare della storia che la vincola nel bene e nel male a Riccardo da anni, dopo l’ultima cena che i due hanno registrato su invito inoltrato dal cavaliere alla dama, a cui è seguito un nuovo e duro confronto a Uomini e donne tra gli ex, con tanto di malore accusato dalla dama.

“Con Riccardo è stato un colpo di fulmine, avevo conosciuto altri due uomini in quel periodo, Sossio e Angelo – ha esordito nell’intervento a Verissimo, Ida Platano, passando dall’inizio alla fine della storica lovestory tv-, ma dopo poco tempo ho subito deciso di continuare solo con lui perché è stato proprio un colpo di fulmine… quando la nostra storia è finita mi sembrava come se avessi raccolto la mia anima da terra e me la fossi rimessa dentro, non avevo mai sofferto così tanto – certo che il matrimonio è stato per me un fallimento -ma così tanto per amore, no”.

Ida prova amore verso Riccardo: il sentimento è corrisposto?

Insomma, gettatasi alle spalle un matrimonio e diverse relazioni, tra cui quella con un partner subentrato dopo l’ex marito che l’ha resa madre del figlio Samuele, Ida avrebbe vissuto il vero amore al fianco di Riccardo, l’uomo che l’ha fatta capitolare a Uomini e donne: “Per questo dico che con Riccardo è stato una cosa diversa, un sentimento che cresce, si evolve si coltiva e diventava sempre più immenso.. “. Tanto che Ida Platano, poi, non nasconde i sentimenti reali per Riccardo Guarnieri, a Verissimo: “Cosa provo oggi per lui? non è amore, è ammore immenso”. Che Riccardo, dal suo canto, sia a sua volta innamorato di Ida? A rispondere è intanto la bresciana, a Silvia Toffanin: “Non ti so rispondere, non lo so. Secondo me lui è tanto orgoglioso, ma penso proprio di sì. A cena da soli abbiamo parlato tanto, sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi , ci siamo anche toccati.. non c’è stato un bacio ma spero che ci sarà”.

