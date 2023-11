“Ida Platano non è mai stata innamorata di Alessandro Vicinanza”/ Bomba di un ex di Uomini e Donne: “Ama…”

Uomini e Donne, Carla Belotti critica Ida Platano: “Non è mai stata innamorata di Alessandro Vicinanza”

Dopo Ida Platano, anche Alessandro Vicinanza ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne. I due ex si sono rivisti nello studio di Canale 5 dopo la loro rottura, in ruoli questa volta totalmente diversi. Ida è infatti la nuova tronista, mentre Alessandro è tornato nel parterre e ha deciso di ricominciare a frequentare Roberta Di Padua, da sempre ‘rivale’ di Platano. Tra i tanti volti che hanno detto la loro su questa coppia e la loro rottura c’è anche Carla Belotti, dama di Uomini e Donne spesso al centro di critiche durante la sua relazione passata con Biagio Di Maro.

In una live tenuta su Instagram, Carla ha commentato il ritorno di Alessandro Vicinanza in studio e la storia avuta con Ida Platano. “Io ho un mio parere. – ha esordito – Secondo me Ida non è mai stata innamorata di Alessandro perché lui è diverso da Riccardo Guarnieri.”

Ida Platano è ancora innamorata di Riccardo Guarnieri? Parla Carla Belotti

Il riferimento è allo storico ex di Ida Platano, con il quale c’è stato un tira e molla lungo anni. Carla Belotti ha quindi aggiunto: “Con Riccardo probabilmente ha avuto una vita un po’ meno… come ti posso dire, ha fatto meno cose, hanno viaggiato e girato meno, era più casalingo Riccardo. Alessandro invece è un ragazzo giovane, che ha voglia di uscire, fare, andare in vacanza e divertirsi. Quindi a lei probabilmente questa cosa è piaciuta di Alessandro ma secondo me lei non è mai stata innamorata di lui. Lei sarà sempre innamorata di Riccardo, è un mio parere.” La dama, anzi, tifa assolutamente per Di Padua: “Roberta ha fatto bene a uscire con Alessandro, io l’adoro lei quindi… Viva Roberta sempre, io la amo!” Chissà se questo ritorno di fiamma avrà realmente seguito…

