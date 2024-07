“Ida Platano e Mario Cusitore? Ecco perché non poteva andare avanti”/ Parla l’ex Uomini e Donne…

Ida Platano e Mario Cusitore: nessun ritorno di fiamma dopo Uomini e Donne

Ida Platano e Mario Cusitore sono stati i protagonisti indiscussi della scorsa stagione di Uomini e Donne incollando milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo essersi rincorsi a lungo, di fronte all’ennesima segnalazione, Ida ha scelto di eliminarlo e, successivamente, di abbandonare il trono. In tanti, tuttavia, pensavano che i due si sarebbero rivisti senza telecamere provando a frequentarsi fuori dal programma. Un’ipotesi vera a metà perché Mario ha provato a riconquistare la fiducia di ida raggiungendola a Brescia dove, però, ida gli ha ribadito l’intenzione di chiudere definitivamente con lui. Ad oggi, sia Ida che Mario sono single e a settembre entrambi potrebbero tornare a Uomini e Donne come dama del trono over e tronista, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web.

La storia di Mario ed Ida ha scatenato anche diverse reazioni tra gli altri ex protagonisti del programma di Maria De Filippi come Gemma Galgani che ha sempre difeso l’amica con cui si è recentemente concessa una vacanza. Oggi, però, a commentare il tutto è Maura Vitali, tornata single dopo la fine della storia con Gianluca.

Mara Vitali: “Ecco cosa penso di Ida Platano e Mario Cusitore”

Maura Vitali che, ospite a Casa Lollo, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, ha svelato la propria opinione sulla scelta di Ida Platano di eliminare Mario Cusitore e di non scegliere nessuno. “Mi rendo conto che da casa possono passare emozioni diverse, con Mario Cusitore non era una storia che poteva andare avanti. Io la vedevo con Pierpaolo Siano, in quanto Mario ha un carattere forte e ci vuole una persona che gli tenga testa. non che Ida non sia forte, ma si fa prendere da emozioni, pianti“, le parole dell’ex dama.

“Io la avrei gestita diversamente. Io non transigo neanche sulla minima bugia, significa che non mi stai dando. io Ida la vedo una persona molto buona, che fa le cose in troppa buona fede. Quando usci la storia del BeB lei poi ha chiuso, ma la ha tirata per le lunghe. Io avrei agito come Tina Cipollari, lei ci vede lungo. La vita segna ed insegna. Io oggi so benissimo quello che voglio”, ha aggiunto.











