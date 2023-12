Ida Platano piange a Uomini e Donne/ Poi la verità su Alessandro Vicinanza: “Mi ha lasciata tre volte…”

Ida Platano piange dopo la lite con Roberta Di Padua

Non è iniziato nel migliore dei modi il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne. La tronista, infatti, complici vecchi rancori, si è scontrata con Roberta Di Padua, da sempre sua rivale. Tra le due, in studio, sono volate parole forti e, nel corso della discussione, Roberta ha sottolineato come il rancore di Ida nei suoi confronti sia legato a Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza con cui la Di Padua ha avuto una frequentazione dopo Ida Platano. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 1* dicembre, Roberta ha così ammesso di non aver ancora digerito la situazione con Alessandro Vicinanza che, dopo una frequentazione con lei, si era dichiarato per Ida.

Maria De Filippi, dopo aver sottolineato che Alessandro non si aspettava la presenza sul trono di Ida che, nervosa per la situazione, si lascia andare alle lacrime, chiede a Roberta se abbia voglia di rivederlo. “Se tu vuoi lo facciamo richiamare“, dice la conduttrice

Roberta Di Padua ammette così che, in questo momento, accetterebbe come corteggiatore solo Alessandro Vicinanza e le parole della dama portano Ida Platano a svelare la verità sulla fine della sua relazione con l’ex cavaliere salernitano. “Io so che in quella storia non ho sbagliato nulla. Lui mi aveva lasciata già tre volte e alla quarta ho detto basta perché voglio bene a me stessa e non voglio rincorrere più nessuno”, le parole di Ida.

“Oggi, se tu dici basta, io faccio un passo indietro. Siccome sono seduta qua dà fastidio un po’ a tutti, ma io sono tornata in famiglia perché considero Uomini e Donne la mia famiglia. Io sono sempre Ida”, ha concluso la Platano.













