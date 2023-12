Ida Platano si sbilancia a Uomini e Donne: “Mario mi piace”/ Alessandro Vicinanza: “Io geloso? Fa strano…”

Ida Platano si sbilancia sul corteggiatore Mario Cusitore a Uomini e Donne

È un’esterna molto intima e serena quella che vede protagonisti Ida Platano e il corteggiatore Mario Cusitore nella puntata dell’11 dicembre 2023 di Uomini e Donne. Lui ha deciso di portarla in montagna, in un loft tra camino e candele in cui insieme hanno trascorso qualche ora conoscendosi meglio. Mario ha parlato della sua voglia di diventare padre e di accogliere Ida e suo figlio, qualora la loro conoscenza avrà un lieto fine. Ida appare rapita e un pizzico imbarazzata al cospetto di Mario, e in studio conferma di essersi trovata con lui molto a suo agio.

Ida Platano spietata con l'ex fidanzato Alessandro Vicinanza/ "Non provo niente, storia sotterrata perché..."

“Sono stata bene, sono uscita un attimo da quello che era stato qui prima, quindi sono stata bene. In quello che dice Mario mi rivedo, come vita, quindi mi è piaciuto quello che ci siamo detti.” sono state le parole della tronista.

Maria De Filippi stuzzica Ida su Mario, poi punge Alessandro Vicinanza

Dal canto suo, Mario ha ribadito il desiderio di approfondire la loro conoscenza, e di apprezzare di Ida pregi e difetti: “Io voglio una donna imperfetta: crescere insieme, sbagliare e rimediare insieme. Io sono qui non per fare la controfigura di qualcuno, non la so fare.” Alla visione di una Ida quasi rapita dal corteggiatore, Maria De Filippi interviene: “Sei cambiata rispetto alla scorsa esterna, si nota…” dice a Ida, che conferma “Mario inizia a piacermi“.

Ida Platano, da dama a tronista di Uomini e Donne/ La rottura con Alessandro Vicinanza

De Filippi punge allora Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, chiedendogli se questa esterna gli abbia dato fastidio: “Nessun fastidio… – dichiara lui tentennante, infatti poi aggiusta il tiro – fa un effetto strano, penso che sia normale, sarebbe anormale il contrario. Non fastidio sicuramente comunque.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA