Ida Platano, vacanze senza Alessandro Vicinanza/ Ma nessuna crisi per la coppia di Uomini e Donne…

Ida Platano in vacanza senza Alessandro Vicinanza

Bellissima, abbronzata, serena e sorridente, Ida Platano si sta godendo una meravigliosa vacanza in Sardegna. Mare e sole per la dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo un anno intenso di lavoro, ha deciso di concedersi un po’ di riposo. Dopo aver condiviso alcune storie su Instagram mostrandosi in perfetta forma in bikini, la dama ha deciso di fare compagnia ai propri followers con una diretta su Instagram. Dal luogo in cui sta soggiornando, la Platano ha risposto ad alcune domande dei fan svelando di non essere in vacanza con Alessandro Vicinanza.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne non è riuscito a partire in vacanza con Ida a causa dei vari impegni di lavoro. Nessuna crisi, però, tra i due che si sono già concessi diversi weekend al mare.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: diretta su Instagram

Pur essendo lontani, Ida e Alessandro Vicinanza riescono a mantenere un contatto grazie ai social. I due, così, si sono parlati durante una diretta Instagram seguita da tantissimi fan della coppia nata nello studio di Uomini e Donne e che continua ad amarsi. Belli e innamorati, Ida e Alessandro continuano a vivere una storia a distanza, ma nei prossimi mesi potrebbero sorprendere tutti annunciando una convivenza.

Nel frattempo, si stanno godendo la prima estate insieme ritagliandosi del tempo in base ai lavori di entrambi. Dopo i vari weekend al mare e la vacanza a Mykonos, la coppia si concederà un’ulteriore vacanza d’amore?

