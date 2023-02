Idee regalo San Valentino/ Dalle card prepagate ai viaggi, passando per i gioielli

Se foste alla ricerca di alcune idee regalo last minute per San Valentino, abbiamo selezionato per voi alcune proposte interessanti. Si tratta di prodotti che potrebbero far felice i più e che soprattutto potrebbero “togliere le castagne dal fuoco”, come si suol dire in questi casi. Cominciamo con una gift card, regalo che spesso e volentieri risolve “ogni male”: che sia di Spotify, Netflix, ma anche Amazon, Nike, Zalando e via discorrendo, regalando una tessera pre-caricata farete sicuramente felice il vostro partner. Qualcosa di simile potreste trovarlo su The Fork, visto che sono in vendita dei buoni firmati dalla nota applicazione per prenotare pranzi e cene, che vi permetteranno appunto di regalare un bel pranzetto in uno dei migliaia di ristoranti che potete trovare nella stessa applicazione.

Chi riesce a fare in tempo potrà ricevere la card in versione fisica e casa, altrimenti si può acquistare quella digitale che arriverà direttamente alla casella email del destinatario. Sempre rimanendo nel tema online, potreste decidere di regalare un corso di lingua online e in questo caso uno dei più famosi risulta essere Babbel, fra le app più utilizzate per imparare a parlare straniero che sia inglese, francese, spagnolo, tedesco e via discorrendo.

IDEE REGALO SAN VALENTINO: ALCUNE OPZIONI LAST MINUTE PER LUI E PER LEI

Diverse sono le opzioni acquistabili per tutte le tasche e per tutte le esigenze. Ovviamente si può optare anche su regali per San Valentino più classici, come ad esempio un profumo, che non guasta mai. Come dimenticarsi poi di capi di abbigliamento ma anche scarpe o borse, soprattutto se il vostro partner è una lei (ma anche per lui). Altro regalo last minute per San Valentino molto gradito è un gioiello, a cominciare da un anello: cosa c’è di più bello di fare una dichiarazione d’amore proprio nel giorno degli innamorati? Infine potreste pensare di regalare per domani 14 febbraio, un bel viaggio, rigorosamente per due, in una meta che possa essere l’Italia ma anche l’Europa, Parigi su tutte.

