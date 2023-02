Auguri di buon San Valentino 2023/ Le frasi: “Incontrarti per la prima volta…”

E’ lunedì 13 febbraio e ciò significa che a San Valentino mancano solo 24 ore. Domani, martedì 14 febbraio 2023, saranno milioni gli innamorati di tutti Italia che si scambieranno frasi d’auguri dolci e romantiche. Noi ne abbiamo raccolte alcune per voi a cominciare da queste splendide parole a firma Pablo Neruda: “E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo”.

Proseguiamo con queste parole sull’amore e gli innamorati di Fabrizio Caramagna: “Incontrarti per la prima volta all’angolo di quella strada è stata una dichiarazione di vita, una poesia mai letta, un’esplosione di colori, una scala appoggiata nel cielo, migliaia di fiori di campo appesi a ogni tua parola”. Fra le tante frasi d’auguri per San Valentino potreste prendere in prestito anche queste parole di Oscar Wilde: “Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti, o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire”.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023, LE FRASI: “TI AMO PER TUTTO CIO’ CHE SEI”

Proseguiamo con queste parole d’amore prese direttamente dal film I ponti di Madison County: “Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere, che abbiamo creato e che si chiama Noi”. Spazio ad Ernest Hemingway: “Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere”.

Se invece foste alla ricerca di frasi d’auguri per San Valentino ironiche allora potreste leggere queste simpatiche parole a firma Woody Allen: “Credevo di essere innamorato: mi fischiavano le orecchie, il cuore mi batteva, ero tutto rosso… Avevo la varicella”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon San Valentino con Jurdy Garland: “Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima”.

