Identità/ Su Rai 2 il film con John Cusack e Ray Liotta

Il cast del film “Identità”

Identità va in onda oggi, 5 settembre 2022, a partire dalle ore 23.50 su Rai 2. Si tratta di un film horror e thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2003 da Cathy Konrad e diretto da James Mangold. Il film Identità è stato accolto dalla critica del settore in maniera decisamente positiva; le lodi hanno riguardato soprattutto la trama e la scelta delle ambientazioni. In generale, il film è riuscito a distaccarsi dai soliti cliché del genere affermandosi come un horror atipico e interessante. Non a caso, la pellicola ha ottenuto diverse nomination a premi ambiziosi come; miglior film ai Saturn Award del 2004 e miglior sceneggiatura ai Bram Stoker Award dello stesso anno. Nel cast troviamo John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, Clea DuVall, Pruitt Taylor Vince e molti altri ancora.

Identità, la trama del film

Le vicende di Identità si svolgono all’interno di motel nel bel mezzo di una notte di tenebre e scandita da una forte pioggia. Il caso vuole che presso tale luogo trovano riparo 10 persone tra di loro sconosciute, tutte intente ad evitare il contatto con la pioggia battente. Ognuna di loro ha una vita particolare, oltre a delle vicissitudini particolari che per una ragione o per un’altra hanno inciso sul trovarsi proprio in quel luogo. La storia prende una brutta piega quando una delle persone muore in maniera inspiegabile e sul cadavere viene trovato una sorta di conto alla rovescia. E’ subito chiaro a tutti che le reciproche vite di ognuno fossero in pericolo e che un killer spietato aveva intenzione di ucciderli tutti senza alcuna ragione spiegabile. Molti iniziano ad ipotizzare che il folle assassino fosse proprio uno degli ospiti del motel e che si nascondesse alla perfezione tra di loro senza lasciare traccia e dubbi.

La vicenda si infittisce quando la storia si concentra sulle vicende di Malcom Rivers. Si tratta di un uomo macchiatosi del reato plurimo di omicidio, rivelandosi proprio come un vero e proprio killer. Nonostante le prove schiaccianti e la palese follia razionale dell’uomo, la squadra di avvocati al suo seguito cerca in ogni modo di convincere giudice e giuria dell’insanità mentale del proprio assistito, evitandogli così la pena di morte. Con lo scorrere degli eventi e con nuovi colpi di scena presso il motel, verrà fuori un oscuro collegamento tra la storia del killer e le morti improvvise di quella notte di pioggia.

