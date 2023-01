Iggy Pop: “AC/DC mi chiesero di essere loro cantante”/ “Mi piacevano ma rifiutai…”

Il rocker Iggy Pop, nel corso di una intervista al New York Times, ha rivelato che in passato sarebbe potuto diventare il frontman degli AC/DC. “In quel periodo, molti anni fa, avevano un manager. Io non avevo ancora riformato gli Stooges (band molto importante per la nascita del punk, in attività 1967 al 1974 e successivamente rifondata nel 2003, ndr) e non mi ero trasferito in Inghilterra. E questo tipo mi disse: ‘Sei interessato a unirti agli AC/DC?’ Cercavano un cantante”, ha ricordato.

La risposta, tuttavia, non fu positiva. “Ascoltai il loro disco e pensai di non poter far parte di quella line up. Non è che non mi piacesse, lavoravano bene, ma non ero io quello di cui avevano davvero bisogno”. La motivazione del rifiuto, dunque, come ha spiegato il diretto interessato, è derivata dal fatto che non si sentiva adatto al ruolo, che in questi anni è stato ricoperto da Dave Evans, Bon Scott, Brian Johnson e Axl Rose.

Iggy Pop: “AC/DC mi chiesero di essere loro cantante”. Il mistero sulla data

Iggy Pop ha dunque rivelato di avere detto “no” al manager degli AC/DC quando quest’ultimo gli chiese di essere il loro cantante, ma non è emerso dall’intervista al New York Times quando sia avvenuto questo particolare aneddoto. La vicenda, infatti, non è stata precisamente collocata nel tempo. In molti, per questo motivo, si stanno domandando chi il rocker avrebbe sostituito tra i quattro frontman che si sono susseguiti nella storia della band.

L’arco temporale a cui si fa riferimento, nel dettaglio, è vasto: dal 1974 al 2003. È da escludere, però, il periodo in cui il cantante si trovava in Inghilterra, dove si era trasferito nel 1972 per registrare Raw Power con una nuova formazione degli Stooges. Non è chiaro, tuttavia, quando sia tornato. Già in quel periodo, nel 1974, fu deciso di sostituire Dave Evans. L’ipotesi più plausibile comunque è che la band stesse cercando una nuova voce dopo la prematura morte di Bon Scott, quindi nel 1980, quando il rocker era un solista ormai da diversi anni.

