Iginio Massari, chi è la figlia Debora?/ Non solo pasticceria: “Un grande amore per…”

Iginio Massari e la figlia Debora sono i protagonisti della nuova puntata de I Soliti Ignoti. Padre e figlia sono ospiti di Amadeus questa sera e cercheranno di individuare il parente misterioso in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Per chi non lo sapesse, Iginio Massari è uno dei più famosi pasticceri italiani. Volto di Masterchef Italia, ha partecipato a molti programmi televisivi ma è la sua arte di pasticcere a renderlo noto anche oltre i confini italiani.

È sposato con Maria Damiani e insieme hanno avuto due figli: Debora e Nicola. Entrambi hanno seguito (in parte) le orme del padre, appassionandosi al mondo della pasticceria sin da giovanissimi e aiutando Iginio nella crescita del suo business.

Chi è Debora Massari, figlia di Iginio

Debora Massari è nata nel 1975, dopo aver frequentato il Liceo Scientifico ha conseguito la laurea in Scienze e tecnologie alimentari. Stando a quanto svela il portale Primochef, Debora è “un’esperta nutrizionista, ma da oltre 20 anni lavora insieme al padre pasticcere e in particolare si occupa della standardizzazione e codifica dei prodotti legati al brand Iginio Massari”. In un post pubblicato su Instagram, Debora si è raccontata ai follower con queste parole: “Ciao sono Debora (senza h mi raccomando) , ho 16 anni di danza classica alle spalle, 4 di moderna ,5 di ginnastica artistica ,10 di aerobica 1 e mezzo di tennis, due figli ( Pietro e Lorenzo) due cani un gatto, e diversi ( forse troppi) spuntini dolci durante il giorno( soprattutto cioccolato ) e voi? Che sport fate (e quanti spuntini)?”.

