Iginio Massari/ Sua figlia Debora bellissima e giovane, cosa fa nella vita?

Iginio Massari torna protagonista da ospite a Masterchef Italia 10. Il pasticciere più famoso d’Italia effettua l’ennesima incursione nel talent cook show di Sky Uno come capita ogni anno. Grandissimo professionista e irreprensibile giudice terrorizza ogni stagione gli chef amatoriali presenti all’interno della cucina del programma. Affiancherà Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo per raccontare le sue emozioni e provare a dare un taglio diverso alla puntata. Questo anche perché sicuramente la prova legata alla pasticceria è sempre la più temuta da parte dei concorrenti visto che si tratta di un’arte a sé e che presuppone delle qualità ben precise e delle conoscenze di base molto diverse da quelle che ha uno chef classico. Staremo a vedere come si comporterà stasera.

Iginio Massari, chi è sua figlia Debora?

Attenzione puntata anche sulla figlia di Iginio Massari, Debora. La ragazza non sarà presente a Masterchef Italia ma la sua notorietà sta crescendo di pari passo con quanto sta facendo sui social network. Bellissima e giovane anche lei sta intraprendendo il percorso della cucina anche se partendo da basi diverse. Laureata in scienza e tecnologie alimentari, maestro pasticciere AMPI è un membro del Cda di Iginio Massari Srl e Jolly dello stesso. Inoltre è docente di Business School Sole 24 Ore. Chissà quando la vedremo in tv al fianco del papà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA