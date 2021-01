Masterchef Italia 10, Ed. 2021/ Eliminato e diretta: super ospite Iginio Massari

La settima puntata di Masterchef Italia 10, in onda giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 21.15 su Sky Uno (Canale 108) e su Now TV, metterà a dura prova i concorrenti ancora in gara. Per conquistare la finalissima è ormai arrivato il momento di tirare fuori il vero talento. Riuscire a conquistare la fiducia dei giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, per gli aspiranti chef sta diventando sempre più difficile e, nella puntata in onda oggi, dovranno superare sfide davvero ardue tra le quali anche una dolcissima. Anche in quest’edizione di Masterchef Italia, infatti, torna l’appuntamento con la prova pasticceria che avrà come ospite il maestro Iginio Massari che sarà il protagonista dello Skill Test che, questa settimana, sostituirà la prova in esterna.

I CONCORRENTI RIMASTI IN GARA A MASTERCHEF ITALIA 2021

Questa sera, nella cucina di Masterchef Italia 2021, dopo l’eliminazione di Marco e Daiana, si sfideranno: Maxwell Alexander, Francesco Aquila, Valeria Caserta, Cristiano Cavolini, Antonio Colasanto, Azzurra D’Arpa, Federica Di Lieto, Monir Eddardary, Jia Bi Ge, Francesco Genovese, Eduard Lora Alcantara, Ilda Muja, Igor Nori, Sedighe Sharafi Dahaji, Irish Soldani e Irene Volpe. Chi sarà il nuovo eliminato?

MASTERCHEF ITALIA 2021: MISTERY BOX E INVENTION TEST

La mistery box della settima puntata di Masterchef Italia 10 sarà dedicata totalmente alla pancetta, un ingrediente che viene utilizzato in tante ricette salata. Come reagiranno, però, i concorrenti quando scopriranno di dover preparare con la pancetta un piatto dolce? Il vincitore avrà un vantaggio importante nell’Invention Test che avrà come ospite Karime Lopez. Al centro della prova saranno i piatti di chef Lopez che provengono da diverse culture. I concorrenti dovranno riuscire a preparare un piatto che si avvicini a quelli di Chef Lopez. Il vincitore dell’ardua prova avrà così la possibilità di godere un vantaggio nello Skill Test.

MASTERCHEF ITALIA 2021: LO SKILL TEST

Senza la prova in esterna, la settima puntata del reality chow culinario di Sky metterà a dura prova gli aspiranti chef con lo Skill Test che sarà dedicato alla pasticceria con il maestro Iginio Massari. La prova sarà suddivisa in tre sfide e chi non riuscirà a conquistare l’accesso in balconata superando le sfide dove abbandonare per sempre la cucina del reality show dicendo così addio anche al sogno di vincere Masterchef Italia 10.



