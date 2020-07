Ignazio Boschetto e Roberta Morise stanno insieme/ “Si frequentano in segreto”

Ignazio Boschetto e Roberta Morise stanno insieme. Ebbene sì, stando alle ultime indiscrezioni la conduttrice 34enne e il cantante del Volo, 25 anni, farebbero coppia già da qualche tempo. A confermarlo è Giornalettismo che infatti annuncia: “È ufficiale: Ignazio Boschetto, cantante de “Il Volo” e la showgirl Roberta Morise si frequentano, in gran segreto, da poco. La coppia però mantiene un profilo basso.” Una storia d’amore, dunque, che andrebbe avanti in gran segreto: “Nessuna foto sui social e cene divise tra i colli bolognesi dove vive lui, e la Capitale dove vive lei.” si legge ancora sulla fonte che tuttavia annuncia che i due trascorreranno le vacanze insieme. “L’estate è ancora lunga e molto calda, e tra i due la scintilla è scoppiata.” si legge ancora.

Ignazio Boschetto e Roberta Morise, estate d’amore per la nuova coppia?

D’altronde il gossip su Ignazio Boschetto e Roberta Morise è nell’aria già da un po’ ma nessuno dei due ha mai confermato la notizia, né tantomeno l’ha però smentita. Tuttavia, al fronte delle nuove indiscrezioni, i due potrebbero decidere di uscire allo scoperto molto presto. Di Roberta Morise si è però perlato tanto nelle ultime settimane anche in merito a quanto accaduto a I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli. Dopo la gaffe del conduttore, si è parlato di un addio della conduttrice allo show di Rai 2. La Morise non è stata infatti riconfermata e al suo posto potrebbe subentrare Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle. Anche in questo caso, però, manca la conferma ufficiale che potrebbe arrivare molto presto.



