Ignazio e Francesco Moser/ Quarantena insieme a Cecilia Rodriguez “lei fa la massaia”

Ignazio Moser ed il papà Francesco stanno trascorrendo insieme in montagna la quarantena. L’ex gieffino ha raccontato in collegamento dal luogo bellissimo in cui vive la sua famiglia, come stanno trascorrendo tutti insieme la quarantena: “Uno dei lati positivi della quarantena è passare tanto tempo con papà anche se mi sta portando a lavorare. In questo periodo stiamo cercando di ottimizzare questi giorni rinchiusi visto che abbiamo la possibilità di passare dei giorni all’aperto, ma mi sgrida sempre e non mi lascia mai tranquillo ma stiamo passando delle belle giornate”, ha commentato Ignazio. A replicare è stato subito il padre che ha spiegato: “Lui deve capire i lavori al volo, adesso si aspetta che le piante germoglino…”. Quindi Francesco Moser ha spiegato i lavori attualmente in corso nella loro tenuta e ai quali quest’anno partecipa anche Ignazio, dopo la sua assenza dello scorso anno, quando era a Los Angeles. “Io io qualche volta in questo periodo andavo a sciare”, ha commentato papà Moser, mentre Ignazio ha spiegato che fino a 10 giorni fa da loro ha nevicato.

IGNAZIO E FRANCESCO MOSER IN COLLEGAMENTO A STORIE ITALIANE

Ignazio Moser ha scherzato sulla severità di papà Francesco: “Non mi lascia mai tranquillo bisogna stare sempre sull’attenti con lui!”. Oggi, in occasione della Carbonara-day, Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio, ha cucinato per loro due. Proprio loro tre infatti stanno trascorrendo insieme questa quarantena in montagna, anche in presenza di Aspirina, il cagnolino argentino della showgirl e sorella di Belen. “Siamo in 3, io Cecilia e papà, quindi Cecilia fa la massaia, fa la cuoca, stira e lava, ci tiene in riga lei”, ha svelato Ignazio. “Cecilia mi fa lavorare in casa, papà in campagna, alla fine quello a cui va peggio sono io”, ha ironizzato. La Rodriguez in questi giorni si è dilettata a tagliare la legna, ma Francesco ha subito puntualizzato: “è meglio che non lo faccia, se si sbaglia ci si fa male eh?”. Ignazio le ha dato invece un bell’8 come voto. “Solo per le infradito, non l’ho mai visto fare così”, ha scherzato. A far da contorno anche alcune immagini bellissime della loro famiglia e quelle dei successi in sella alla sua bicicletta di Francesco Moser. Come ha vissuto Ignazio il successo sportivo del padre? “A casa c’era una videocassetta sulla carriera del papà, mi studiavo i suoi successi e sognavo di poterlo emulare, poi però non son riuscito ma ricordo sempre questa videocassetta rivista con i cugini”, ha spiegato l’ex gieffino. Ignazio è cresciuto ovviamente col mito del papà, “è stato sicuramente per il mio passato da ciclista qualcosa di grande e ammirevole”, ha aggiunto.



