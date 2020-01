Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Ex on the beach/ Debutto da conduttori e…

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti per il debutto come conduttori di Ex on the beach Italia, il programma che andrà in onda su MTV a partire da oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. La prima esperienza al timone di uno show, dove vedremo la coppia più discussa delle passate edizioni del Grande Fratello Vip guidare i concorrenti single in sfida con il proprio passato. “Sono molto timida, soprattutto in relazione al lavoro”, ha detto la sorella di Belen al settimanale Mio, “mi vergogno e dunque con mia sorella ho parlato di più negli ultimi giorni”. Una mossa strategica per carpire al volo i segreti più importanti della nota tangera. A quanto pare Belen le avrebbe suggerito di fare dei corsi di dizione, anche per riuscire a dire le frasi in modo più chiaro ed arrivare così al pubblico da casa. Cechu ha svelato poi di aver reagito in modo particolare nel ricevere l’incarico: “Non ci ho creduto all’inizio. Anzi, in realtà ho pensato che fosse uno scherzo architettato dalle Iene. Poi, quando mi sono resa conto che era una proposta seria, sono stata molto felice”. Il terreno è inedito anche per il figlio del famoso ciclista, che ha rivelato invece di non vedersi nei panni del concorrente. Soprattutto perchè i suoi familiari non avrebbero accolto in modo positivo questa sua eventuale parentesi. “La mia famiglia non sarebbe entusiasta nel vedermi su una spiaggia a relazionarmi con altre ragazze e un’ipotetica ex”, ha detto Moser.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Ex on the beach: sarà un’esperienza fantastica

Sono emozionatissimi e si augurano di riuscire a vivere un’esperienza fantastica: Cecilia e Ignazio Moser diventano conduttori grazie ad Ex On The Beach Italia. “Mancano davvero pochi giorni e noi non vediamo l’ora di condividere con voi questa fantastica esperienza. Grazie per questa opportunità, per aver creduto in noi”, dice l’argentina sui social, allegando il promo del reality. Clicca qui per guardare il video di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. “Non so se anche a voi succede questo quando tornate a casa dalle vacanze. Non so se è tipo sindrome dell’abbandono, hanno paura dell’abbandono e si mettono dentro la valigia”, dice invece nelle Storie, mostrando come il suo cagnolino abbia deciso di infilarsi nel suo bagaglio non appena ha fatto ritorno in Italia. “La nostra prima conferenza stampa insieme, altro piccolo passo nella stessa direzione”, scrive invece Moser allegando su Instagram una foto in cui bacia la fidanzata, “grazie amore. Ormai è iniziato il conto alla rovescia”. Durante l’incontro con i giornalisti, i due fidanzati hanno parlato delle emozioni provate durante le registrazioni. Cechu si è divertita moltissimo, mentre Ignazio ha approfittato del momento per spendere belle parole sul conto dell’argentina: “Questa esperienza non avrei voluto farla con nessun’altra, nel senso che sicuramente è una spalla su cui appoggiarsi, soprattutto in quei momenti in cui magari non mi sentivo all’altezza della situazione”.

