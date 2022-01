Ignazio Moser, Back to school/ Con Cecilia Rodriguez fanno le prove da “genitori”

Ignazio Moser sarà uno dei protagonisti del programma condotto da Nicola Savino dal titolo “Back to school“. Ignazio è molto presente sui social dove si apprende che prima di cimentarsi in questa nuova avventura si è concesso una vacanza con Cecilia. Quest’anno la coppia ha portato con sè due cagnolini, è con loro che stanno facendo le prove da “genitori”. Ignazio ha un fisico impeccabile grazie al suo amico e personal trainer Davide che lo segue costantemente negli allenamenti. Da qualche mese, l’ex ciclista si sta avvicinando al Crossfit e visto che questo sport lo entusiasma molto, il suo obiettivo per il nuovo anno, è di fare almeno una competizione Crossfit sperando che il suo ginocchio non gli dia fastidio. Moser ha le idee chiare sul suo futuro e dopo l’esperienza di presentatore su Mtv è pienamente convinto che la strada che deve seguire è quella della tv. Come Ignazio ha scritto su un post, lui ha avuto il coraggio di misurarsi con se stesso, il coraggio di non fare quello che è più comodo. Vediamo nei prossimi mesi come se la caverà in questa nuova avventura televisiva.

Ignazio Moser, dal ciclismo alla tv: l’evoluzione dell’ex atleta

Della vita di Ignazio Moser si sa abbastanza, è figlio del noto ciclista Francesco Moser, ha 28 anni, è di Trento e attualmente è fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella della famosa showgirl Belen Rodriguez. Per la gioia di papà, Ignazio all’inizio intraprende la carriera di ciclista, poi cambia idea, la vita dello sportivo è fatta di sacrifici e rinunce e Ignazio Moser non è pronto per privarsi di alcune gioie della vita. Anche Francesco Moser capisce che il figlio non avrebbe seguito le sue orme, perchè dopo una competizione, invece di riposarsi va diretto in discoteca a ballare con gli amici e poi il suo fisico non è adatto per affrontare le salite alla guida di una bici. L’occasione della svolta gli arriva nel 2017 con la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip: è la sua prima esperienza televisiva che gli porta molta fortuna. É proprio dentro il loft di Cinecittà che l’ex ciclista conosce Cecilia Rodriguez e da quel giorno la coppia non si è più separata. Oggi vivono insieme, pensano di mettere su famiglia, ma del matrimonio nemmeno l’ombra.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

La partecipazione di Ignazio Moser al Grande Fratello Vip segna l’inizio della sua carriera nel mondo dei reality. Oggi è un veterano di questi programmi, di recente partecipa alla quindicesima edizione dell’Isola del Famosi, condotta da Ilary Blasi. L’ex ciclista arriva in finale e per poco non vince, sul podio è salitosale Awed. Durante la sua permanenza in Honduras dimostra di essere una persona molto rispettosa, garbata e disposta al dialogo. Tre mesi fa sul suo profilo Instagram ha mostrato un’immagine di quell’avventura che lo ritrae mentre raccoglie la legna per il fuoco, definendo il post nostalgico. In quell’occasione Cecilia lo ha raggiunto facendogli una gradita sorpresa, resa imbarazzante da un anello che l’ex ciclista ha trovato nella sabbia e che lo avrebbe dovuto regalare alla sua fidanzata seguito da una proposta di matrimonio che ancora oggi non è arrivata. Ignazio Moser è una persona timida e riservata e quella volta non ha voluto mancare di rispetto alla sua donna, preferendo di tenere per sè quel momento senza alcuna forzatura.

