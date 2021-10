Ignazio Moser come sta? “Problemi fisici e psicologici”/ “Non ancora chiare le cause”

Solo pochi giorni fa Ignazio Moser rivelava di avere dei problemi di salute. “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati.”, ha scritto su Instagram. Solo nelle ultime ore, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, scrivendo un lungo posto che ha destato tra i fan un po’ di preoccupazione. In questo, Ignazio parla non solo di fattori fisici che avrebbero influenzato la sua saluta ma anche di cause di tipo psicologico, e invita anzi tutti ad ascoltarsi in situazioni come queste.

Ignazio Moser: "Ho un problema di salute"/ "Via dai social, spero non sia nulla..."

Ignazio Moser, come sta? “Non sono ancora ben chiare le cause del mio malessere”

Nel post pubblicato su Instagram, Ignazio Moser scrive: “Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere.“, ha spiegato. Continuando: “Probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici… sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso).” A questo punto, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha fatto una sorta di appello ai suoi follower: “Quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri.”

