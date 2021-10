Ignazio Moser: “Ho un problema di salute”/ “Via dai social, spero non sia nulla…”

Ignazio Moser si prende una pausa dai social. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, prima di staccare dai social per un periodo, ha pubblicato un’ultima storia su Instagram con cui ha spiegato ai fan di avere un piccolo problema di salute che deve risolvere. “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi” – ha rivelato Ignazio Moser – “Spero non sia niente di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”, ha aggiunto.

Il messaggio di Moser è arrivato improvvisamente sui social e ha preoccupato i fan che, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, continuano a seguirlo con affetto e ammirazione.

Accanto ad Ignazio Moser c’è la fidanzata Cecilia Rodriguez con cui ha costruito un nido d’amore per il futuro. Sempre più uniti e innamorati, Ignazio e Cecilia pensano ad un futuro insieme. La coppia ha superato la sfida della lontananza durante le settimane trascorse da Moser in Honduras per l’Isola dei Famosi. Rientrati in Italia hanno trascorso un’estate ricca d’amore.

L’autunno ha portato un piccolo problema di salute ad Ignazio che ha deciso di affrontarlo lontano dai social senza spiegare altro. I fan si augurano di vedere Moser nuovamente sui social, accanto ai suoi cagnolini e alla fidanzata Cecilia con cui sogna una famiglia per il futuro. Cecilia, invece, continua ad aggiornare il suo profilo social con foto e video.

