Ignazio Moser sfotte Cecilia Rodriguez: “Letto rotto, sei arrapata?”/ Video e replica

Divertente incidente per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Smentite le voci di qualche settimana fa, che hanno ipotizzato una crisi per la coppia, i due sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano mano nella mano. La storia d’amore continua a gonfie vele, a confermarlo anche alcune stories che i due postano su Instagram. Proprio una di queste ha scatenato l’ilarità dei follower.

Ieri sera Ignazio ha infatti condiviso alcuni video in cui è a letto insieme a Cecilia che è a cavalcioni su di lui e, al loro fianco, c’è il loro nuovo cagnolino, Ercolino. Ridendo, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi rivela di essere steso su un letto rotto. “Fu così che il nostro letto se ne andò”, esordisce infatti Ignazio, e continua poi stuzzicando la sua compagna: “Ercolino sarà o colpa tua o della mamma arrapata?”.

Ignazio Moser e Cecilia, letto rotto: la Rodriguez spiega l’accaduto

Le parole di Ignazio Moser hanno insomma portato a credere che la rottura del letto sia stata causata dai ‘bollenti spiriti’ del momento, cosa che Cecilia Rodriguez ha però voluto chiarire. Così, qualche ora dopo, la sorella di Belen ha spiegato sui social cosa sia realmente accaduto: “È stata una nottata tranquilla, siamo riusciti a sistemare il letto. Non so perché siete tutti malpensanti. Volete sapere la verità? Sono salita sul letto a fargli un po’ di solletico, a noi piace divertirci così”, ha quindi raccontato Cecilia. Spiegando infine che: “Ignazio soffre molto il solletico quindi quando voglio disturbarlo glielo faccio. Non so cosa sia successo al letto, si è distrutto. Lo abbiamo sistemato e quindi anche se mi piace moltissimo dormire sul divano, abbiamo dormito sul nostro letto”.

