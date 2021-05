Ignazio Moser in difficoltà con Isolde Kostner/ Scontro in arrivo in diretta?

Ignazio Moser inizia a perdere la pazienza all’Isola dei Famosi 2021? Quando sono passate ormai poco più di due settimane dal suo arrivo nel programma, il bel fidanzato di Cecilia Rodriguez, questa sera potrebbe finire con le spalle al muro in Palapa e tutto per via di una settimana un po’ movimentata dovuta al fatto che gli Arrivisti e i Primitivi, di cui faceva parte senza essere membro storico del programma, si sono riuniti insieme. Il bel ciclista ed ex gieffino ha saputo cogliere il lato positivo di Fariba Tehrani tanto da difenderla quando Andrea Cerioli la attacca anche solo per la sua voglia di parlare e di intromettersi nella discussione quando si parla della ripartizione del riso rivista a causa del furto di Roberto Ciufoli e la conseguente punizione che la produzione ha pensato per lui. C’è qualcuno però che fa infuriare Ignazio, ma chi?

Chi ha seguito i daytime in questa settimana, sa bene che Ignazio Moser inizia a perdere le staffe quando si parla di Isolde Kostner unendosi un po’ a quelle che sono le lamentele di tutti i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2021. La campionessa continua a fare il bello e il cattivo tempo nelle nomination per via del suo continuo ruolo di leader, ma sono le motivazioni quelle che infastidiscono tutti. Isolde punta il dito contro tutti rei di non fare niente ma non è che lei faccia qualcosa di diverso visto che si mette in movimento solo quando deve trovare i fruttini che poi mangia da sola. I due arriveranno allo scontro questa sera?

