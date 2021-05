Ignazio Moser dettaglio hot/ Forme molto prorompenti sotto il costume…

Ignazio Moser si è inserito bene nel gruppo dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2021 e adesso sono in molti quelli che si appoggiano a lui per andare avanti nel programma. Le donne hanno trovato in lui non solo un baldo giovane che ormai si occupa di spostare le pietre e i massi più pesanti se non i tronchi, ma hanno visto nei suoi occhi un animo buono. La prima a notarlo è stata proprio Valentina Persia che lo ha puntato, Cecilia Rodriguez permettendo, e che ha avuto modo di dormire con lui visto che per via della ricompensa dell’ultima prova, ha avuto modo di dormire su un materasso vero con cuscini e lenzuola che profumavano di pulito. Ma se Ignazio ha avuto modo di integrarsi e trovarsi subito a suo agio, specie con Andrea Cerioli con il quale ha formato ormai il duo di “Gianni e Pinotto” come li hanno chiamati i loro compagni, dall’altra ha subito il colpo quando Ubaldo Lanzo ha lasciato il programma.

Ignazio Moser "Prova del fuoco? Mi brucia lì"/ Blasi hot "Cecilia si è fuso, finita"

Ignazio Moser commosso per l’addio di Ubaldo: “Vorrò incontrarlo anche fuori”

In particolare, proprio il cromatologo, a causa di un malore, è uscito, e a quel punto proprio Ignazio Moser ha avuto modo di dire la sua in confessionale all’Isola dei Famosi 2021 ammettendo che sentirà la sua mancanza perché sapeva essere solare e sapeva farlo ridere. In un secondo momento si è detto poi felice di averlo conosciuto e anche certo che è questo uno di quei rapporti che si porterà dietro quando il programma sarà finito. A casa, però, ad attenderlo c’è Cecilia Rodriguez che ha rivelato di essere pronta a mettere su famiglia con lui dopo il reality ma intanto, le fan, hanno avuto modo di notare il suo ‘dettaglio hot’, forme molto prorompenti sotto il costume durante l’ultima prova, siamo sicuri che è anche per quello che l’argentina non se lo lascerà sfuggire.

