Ignazio Moser, incidente e occhio nero, come sta?/ Insanguinato sui social..

Ignazio Moser ferito, con un occhio nero e in una foto addirittura pieno di sangue che gli scorre giù dal viso, ma cosa è successo all’ex gieffino e fidanzato di Cecilia Rodriguez? Come sta adesso? Sono state ore concitate queste per i fan di Ignazio e anche per la sua fidanzata che si è ritrovata la sua dolce metà con il volto pieno di sangue e una ferita sull’occhio. Al momento non sembra che ci sia stato un incidente vero e proprio e che non si sia ridotto così per una rovinosa caduta ma, scorrendo le sue storie su Instagram, sembra proprio che ci sia stata la possibilità di una caduta di uno dei pesi che stava usando per allenarsi. Al momento non ci sono state rivelazioni e dichiarazioni ufficiali e dopo le foto postate ieri subito dopo l’incidente, anche questa mattina il mood non è cambiato.

Ignazio Moser, incidente e occhio nero, come sta?

Ignazio Moser si è mostrato in una foto in bianco e nero per dare il buongiorno ai fan mostrando poi il suo occhio nero ai fan. Al momento quindi la ferita si è rimarginata e sembra essere localizzata proprio sopra le sopracciglia ma cosa è successo e come è ancora un mistero. Quello che possiamo dire è che Ignazio Moser, nonostante il sangue e la paura del primo momento, sta meglio e che anche oggi si metterà a lavoro e non smetterà di allenarsi, almeno solo per camminare un po’. Il resto lo scopriremo quando avrà modo e tempo di rassicurare tutti sul piccolo incidente che gli è accorso ieri.

