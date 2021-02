Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il ricordo del furto in casa/ “Nostra intimità violata..”

“Degli scarti della società ci hanno portato via tutto”, con queste parole Ignazio Moser ha annunciato il furto avvenuto nella sua casa di Trento da cui gli hanno portato via di tutto e di più. Il figlio dell’ex ciclista ha fatto sapere via Instagram qualche tempo fa proprio di aver subito un furto nella casa che ha condiviso con Cecilia Rodriguez durante il lockdown. Qualcuno è entrato in casa mentre loro non c’erano e hanno portato via di tutto, almeno secondo quanto lui stesso ha raccontato visto che all’epoca la bella argentina non ha voluto commentare l’accaduto. Ignazio Moser, invece, dopo le denunce e l’iter del caso si è riversato davvero sconvolto sui social rilanciando: “Non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vittime di furto nella casa di Trento

Quelli che Ignazio Moser ha definito degli scarti della società sono entrati in casa sua a Trento “ribaltando tutto” e rubando qualsiasi cosa. Lo sfogo è arrivato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 febbraio scorso mentre i più informati parlano di un bottino ingente che riguarda non solo elettronica ma anche vestiti, indumenti di lavoro e oggetti preziosi. Lo stesso Moser ha poi attaccato: “Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”. Le indagini stanno andando avanti in questi giorni e per la prima volta i due oggi ospiti a Verissimo potrebbero raccontare altri dettagli su quanto è avvenuto nel loro appartamento di Trento quando, per fortuna, nessuno si trovava in casa.



