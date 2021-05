Ignazio Moser “Prova del fuoco? Mi brucia lì”/ Blasi hot “Cecilia si è fuso, finita”

Poteva mancare un siparietto hot all’Isola dei Famosi 2021? Assolutamente no quando c’è di mezzo super Ilary Blasi. A dare alla conduttrice la chance di fare una delle sue battute piccanti arriva con la prova dell’eroe di Ignazio Moser. Il nuovo arrivato può conquistare una moka per fare il caffè tutte le mattine ma deve superare la prova del fuoco e, in particolare, il record precedente di Andrea Cerioli di quasi 3 minuti. Una prova che non fallisce. Conquistato il premio, Ilary Blasi stuzzica Ignazio, chiedendogli quale sia la parte del corpo che ha sofferto di più il calore della fiamma. Lui, allora, replica “Non posso dirlo Ilary”, ma con la mano raggiunge la parte interessata, rendendolo ben chiaro a tutti. In studio si scatena allora l’ilarità dei presenti mentre Ilary Blasi stuzzica Cecilia Rodriguez, la fidanzata di Ignazio Moser. “Cecilia, si è fuso!” scherza la conduttrice, con chiaro doppio senso, poi incalza “È finita, fine dei giochi Cecilia!” Lei sorride, la Blasi, invece, divertita se la ride.

Ignazio Moser/ Prova dell'eroe con Cecilia Rodriguez spettatrice...

