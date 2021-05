Ignazio Moser, rissa sfiorata con Matteo Diamanti/ “Ma vaff*nculo!”, lite choc all’Isola dei Famosi

Scoppia la lite tra Ignazio Moser e Matteo Diamante: “Ma vaff*nculo!”

Proprio nelle ultime immagini arrivate dall’Honduras si nota la reazione di Ignazio Moser alla nomination all’Isola dei Famosi 2021 ma non tanto per il gesto in sè (come dicono tutti dopo essere finiti al televoto) quanto per quello che è successo nel gruppo. Matteo Diamante ha accusato lui e altri di essersi messi d’accordo per nominarlo e non solo lui ha avuto modo di sentire tutto con le sue orecchie ma anche Miryea Stabile ha confermato la cosa portando scompiglio nel gruppo che si è di nuovo spaccato con accuse reciproche, polemiche e smentite.

Volano parole grosse all’Isola dei famosi tra Ignazio Moser e Matteo Diamante

A quel punto Ignazio e Matteo hanno litigato. Proprio il bel ciclista ha rilanciato: “Nessuno ha fatto il tuo nome. Posso avere detto che avrei votato te ma sfido chiunque a dire che ho chiesto agli altri di votarti. La tua modalità è sbagliata”. A quel punto è proprio Diamante che smentisce dicendo di aver sentito tutto: “Ero andato a bere e quando sono tornato di qua vi ho sentiti fare il mio nome. Mi dà fastidio che delle persone di fronte al fuoco facciano il mio nome” e a quel punto Ignazio Moser ha chiuso: “Sei all’Isola e non si può parlare di te? Ma vai a fa***. Soffri di manie di persecuzione”. La discussione continuerà questa sera in Palapa?

