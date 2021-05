Ignazio Moser/ Sgama gli Arrivisti: “Vogliono Valentina per far fuori Ciufoli!”

Signori e signore Ignazio Moser è entrato ufficialmente nei giochi e nelle diatribe dell’Isola dei Famosi 2021. Il bel fidanzato di Cecilia Rodriguez, che anche questa sera sembra che non sarà in studio per commentare le peripezie del suo innamorato, non ha ancora avuto modo di litigare con nessuno, continua ad occuparsi delle sue mansioni e ha legato molto con Andrea Cerioli, ma negli ultimi giorni ha avuto modo di dire per la prima volta la sua su possibili macchinazioni. Il bell’ex ciclista e gieffino ha aguzzato l’ingegno cercando di mettere gli Arrivisti con le spalle al muro e tutto perché la produzione ha chiesto loro di far visita ai vicini Primitivi e di portare via poi un ostaggio. La scelta alla fine è ricaduta proprio su Valentina Persia e a quel punto Moser, parlando con Andrea e Miryea, ha fatto notare che c’è della strategia dietro questa scelta.

Genitori Francesca Lodo/ Il rapporto con la madre: "mi ha chiesto scusa perchè..."

Ignazio Moser inizia a fare le sue manovre di gioco all’Isola dei Famosi 2021?

In particolare, proprio Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 pensa di aver trovato la chiave di lettura del piano dei rivali supponendo che scelta sia ricaduta su Valentina Persia non perché un perno forte dei Primitivi ma bensì per uno scopo tutto interno agli Arrivisti. Il loro tentativo potrebbe essere quello di far fuori Fariba e Roberto sfruttando i malumori che i tre hanno già dimostrato di avere. La scelta è sicuramente di rottura perchè mette a rischio l’equilibrio del loro gruppo e Ignazio Moser se n’è accorto da buon osservatore ma Andrea Cerioli sembra più preoccupato di Valentina.

LEGGI ANCHE:

Genitori Emanuela Tittocchia, mamma e papà Mario/ "Siamo simili, ambiziosi e buoni"Matteo Diamante/ Il gigante dal cuore buono o.. solo un arrivista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA