IGOR, EDOARDO E DARIO FIGLI PEPPINO DI CAPRI (FAIELLA)/ Dall’erede di Scamarcio a…

Chi sono i figli di Peppino di Capri (Giuseppe Faiella)?

Sono ben tre i figli che Peppino di Capri lascerà all’Italia: Igor, Edoardo e l’ultimo nato Dario. Il primo nascerà dalla sua relazione con la prima moglie Roberta Stoppa, nello stesso anno in cui l’artista sceglierà di procedere con la separazione e conoscerà la donna che diventerà la sua seconda consorte, Giulia Gagliardi. Nessuno dei tre figli però seguirà le orme paterne ed appariranno poco spesso al suo fianco in occasioni pubbliche. Peppino parlerà sembra di aver mantenuto un ottimo rapporto con la prima moglie e di conseguenza anche con il primogenito, ma Roberta lo ha accusato 40 anni dopo aver scelto la strada del silenzio di essere stato in realtà piuttosto assente. Complice un’intervista rilasciata dall’artista a Sandro Meyer per il settimanale Di Più, i due infatti finiranno per litigare proprio per via di quella famiglia allargata di cui di Capri si è spesso vantato e che agli occhi della Stoppa non è mai esistita. Igor invece non si esprimerà mai in merito ed a quanto pare non punterà mai il dito contro il padre. Agli occhi della stampa invece Peppino sarà sempre un padre presente per gli altri due figli, a partire da Dario. Conosciuto sul piccolo schermo con il nome d’arte Dario Castiglio, è l’unico dei tre fratelli ad aver scelto in qualche modo la strada dello spettacolo.

Igor, Edoardo e Dario, figli di Peppino di Capri: il loro futuro

Considerato il nuovo Scamarcio del cinema italiano, Dario Faiella / Castiglio, figlio di Peppino di Capri, non si sposerà come il fratello Edoardo ma sceglierà la strada della convivenza con la modella svizzera Mousse Javier. Nel 2017 la coppia darà alla luce Joseph, il primo nipote maschio di Peppino e nato alcuni anni dopo la cuginetta, figlia di Edoardo. Alle nozze di quest’ultimo di Capri presenzierà invece non solo come padre dello sposo, ma anche come artista. Come ricorda Il Mattino, Peppino intonerà per i futuri consorti l’Ave Maria di Schubert. “Ho vissuto gli alti e bassi di mio padre”, rivelerà ad “Alga News” Dario parlando della sua carriera d’attore. Peppino sarà sempre vicino al figlio per sostenerlo nella sua carriera, ma non farà leva sulla propria popolarità per spianargli la strada. Anche per questo sceglierà di trasformare il suo cognome da Faiella a Castillo, per evitare di dover emigrare all’estero come il fratello Edoardo, che si ritroverà costretto ad emigrare all’estero con i The Kitsch per evitare di essere considerato solo un figlio d’arte.

