Il 7 e l’8/ Video, su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (22 agosto)

Il film “Il 7 e l’8″ andrà in onda oggi, 22 agosto, in prima serata alle 21.20 su Canale 5. La pellicola girata nel 2007 è una commedia in cui il duo comico siciliano Ficarra e Picone interpreta due uomini di origine messinese la cui vita si incrocia dalla nascita. La ballerina Eleonora Abbagnato fa la sua prima apparizione cinematografica nella pellicola. Ficarra e Picone si sono trasformati per l’occaisone in registi insieme a Giambattista Avellino. Il cast oltre al duo comico e all’ex etoile vanta nomi importanti come Remo Girone e Arnoldo Foà, Barbara Tabita e Andrea Tidona. Fa la sua apparizione anche Cristina Parodi che interpreta se stessa.

Il 7 e l’8, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il 7 e l’8. Nel 1975 un infermiere dopo aver perso la lotteria di Capodanno perché il suo biglietto differisce di un numero (il 7 e l’8) scambia per ripicca i bambini presenti nelle due culle corrispondenti al numero, cresceranno così l’uno nella famiglia dell’altro. Tommaso e Daniele, il primo cresce con la sorella e la madre vedova e vive di piccoli furti, mentre il secondo è uno studente di giurisprudenza fuori corso fidanzato con un’assistente universitaria. La loro vita si scontrerà 30 anni dopo mentre Tommaso scappa dalla polizia e Daniele corre in ritardo dal suo relatore. Dopo una lunga serie di vicissitudini che spinge i due uomini a dubitare della loro vita effettiva risalgono all’infermeire che confessa di aver fato lo scambio. I due uomini non sanno come informare le proprie famiglie, e mentre sono alla ricerca di informazioni sul padre di Tommaso scoprono l’esistenza di un terzo uomo nella vita della madre, condannato per omicidio a cui risalgono grazie ad una cartolina proveniente dalla Calabria. Arrivati nella Regione trovano un frate che rivela che l’uomo che cercano è deceduto qualche anno prima così delusi e amareggiati tornano a casa. Le famiglie dei due conosciutesi grazie alla loro amicizia, non hanno alcun sospetto sullo scambio delle culle. Eleonora, inizialmente invaghitasi di Daniele inizia ad avvicinarsi a lui approfondendo il loro rapporto di sorella e fratello e imparano a volersi bene, tra Tommaso e Marcella scocca il colpo di fulmine. Alla fine, il vero padre di Tommaso inizialmente travestito da frate decide di prendersi le sue responsabilità ed entrare a far parte delle loro vite.

Il trailer del film "Il 7 e l'8"





