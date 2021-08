Il bacio tra Mara Venier e Claudio Amendola/ Lei: “ero sposata…” e lui “io single”

Mara Venier e Claudio Amendola e il bacio che non t’aspetti. La conduttrice di Domenica In e l’attore romano si sono ritrovati nel popolare salotto televisivo della domenica pomeriggio di Rai1 e insieme hanno ricordato di quando hanno condiviso il set cinematografico. Era il 1987 quando entrambi hanno recitato l’uno accanto all’altra nel film “Professione vacanze” scambiandosi perfino un bacio. Durante la lunga intervista dell’attore romano, infatti, la Zia Mara ha fatto una sorpresa mandando in onda uno spezzone del film in cui hanno recitato insieme. Nello spezzone del film si vedevano Mara Venier e Claudio Amendola scambiarsi un lunghissimo bacio sulla bocca.

Claudio Amendola/ "Il bacio con Mara Venier? E' durato, ma..." (Domenica In)

La scena ha imbarazzato entrambi in studio, anche se il filmato risaliva al 1987. “Tu te lo ricordavi ‘sto bacio? Ma quanto è durato?” ha detto la conduttrice televisiva subito dopo la fine del filmato. Il figlio di Ferruccio Amendola non si è lasciato intimorire, anzi col suo piglio ha immediatamente replicato: “beh è durato, lo stop non è che lo sentivamo troppo, mi pare di ricordare così…”.

Mara Venier/ Dai tradimenti di Jerry Calà al grande amore con Nicola Carraro

Mara Venier e Claudio Amendola si sono baciati? Nel 1987 sul set di un film

Il bacio tra Mara Venier e Claudio Amendola è stato sicuramente lungo e passionale tra i due che si sono ritrovati a parlarne dopo circa 30 anni dal film ricordando le rispettive vite sentimentali. “All’epoca, ero sposata con Jerry Calà… Anzi mi ero lasciata” – ha detto la Venier ridente, mentre Claudio Amendola stuzzicandola ha precisato “Io invece ero single…”. Che dire un momento sicuramente divertente per la Zia Mara e l’attore romano che, dopo circa 30 anni, si sono ritrovati a ricordare quel film che li ha visti non solo lavorare fianco a fianco, ma anche scambiarsi un lunghissimo ed appassionato bacio! Un ricordo che i due, oggi grandi amici, hanno voluto raccontare e condividere con il pubblico italiano!

LEGGI ANCHE:

MARA VENIER DI NUOVO IN OSPEDALE: COME STA?/ Recupero lento, lei "Prego"

© RIPRODUZIONE RISERVATA