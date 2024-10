Sabato sera alle ore 21.20 andrà in scena su Rai3 Gabriella, un documentario sulla vita e sulla carriera della cantante romana Gabriella Ferri. Siamo infatti al ventennale dalla tragica morte della donna, avvenuta con una caduta nel 2004 in circostanze che per alcuni sono ancora misteriose. Qualcuno infatti parlava anche di suicidio ma non si è mai avuta la prova certa.

Al di là di questo Gabriella Ferri ha scritto la storia della musica italiana e romana ed è stata tra le principali protagoniste del Bagaglino, trasmissione che ha scritto la storia e dove Gabriella ha dato una grande contributo. La donna torna in Italia dopo il primo matrimonio e contribuisce alla crescita del Bagaglino, con la sua musica e canzoni che illuminano prima Roma e poi tutto il panorama nazionale.

Qui – oltre a conoscere tante persone poi importanti per la sua volta e per la sua carriera – Gabriella conosce un nuovo aspetto di sè, un piglio più clownesco che percorre tutta la sua vita. Gabriella inizia a lavorare presso il Bagaglino 1966, poi si diletta nei suoi primi singoli musicali e solo nel 1970 torna a lavorare con la compagnia di Pier Francesco Pingitore. Ma andiamo a vedere meglio cos’è il Bagaglino.

Il Bagaglino e il legame con Gabriella Ferri

Il Bagaglino è una compagnia teatrale fondata a Roma da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci. Nel corso degli anni abbiamo visto a più riprese il ritorno in scena del Bagaglino, compagnia che negli anni ha lanciato diversi attori, registi e donne dello spettacolo nonchè della musica, proprio come Gabriella Ferri. Un pezzo di storia di Roma e di tutta l’opera teatrale italiana.

Da Oreste Lionello a Pino Caruso, sono tanti gli attori che abbiamo visto negli anni percorrere le strade del Bagaglino, un successo che parti’ con lo spettacolo Dove sta Zaza che vide anche Gabriella Ferri tra le protagoniste. Una diversificazione totale della compagnia che si inserisce anche nel mondo del cinema, escono i primi film e il Bagaglino comincia a volare anche a livello internazionale.

Da Diego Abatantuono e Teo Teocoli fino alla cantante Giorgia, il Bagaglino è stato il punto di lancio di diversi talenti nostrani e negli anni ha avuto un significativo successo non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Il Bagaglino è stato un successo, e negli anni il suo legame con Gabriella Ferri è stato piuttosto importante. Un legame senza sosta che è durato nella vita della cantante fino alla fine.