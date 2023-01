Il Burbero/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano protagonista

Il burbero, film di Rete 4 diretto da Castellano e Pipolo

Il Burbero va in onda in fascia pomeridiana su Rete 4 oggi, 6 gennaio 2023, a partire dalle ore 16.45. Questa è una pellicola cinematografica del 1986 diretta da Castellano e Pipolo. Protagonista indiscusso è Adriano Celentano, nei panni di un avvocato fiorentino, Tito Torrisi. “Il burbero” è l’ultimo lavoro di Celentano diretto da Castellano e Pipolo.

La loro prima collaborazione risale al 1979 con il film “Mani i velluto”, a seguire nel 1980 con il film “Il bisbetico domato” e nel 1981 con i film “Asso” e “Innamorato pazzo”. L’attrice protagonista Debra Feuer nel 1981 si è sposata con il noto attore americano Mickey Rourke. Il loro matrimonio è durato nove anni. Figlia di un bravo m musicista e di una stimata ballerina, Debra ha anche una sorella pittrice e un fratello calciatore professionista.

Il burbero, la trama del film

Leggiamo la trama de Il Burbero. Mary Cimino, è una ragazza molto attraente che lavora come cameriera in un locale di New York. Un giorno suo marito Giulio Machiavelli le telefona da Firenze e le dice di aver concluso un grosso affare che l’ha reso molto ricco. Mary decide di raggiungere il marito ma non trova posti disponibili in aereo. Grazie ai suoi modi irresistibili, la ragazza convince un avvocato di Firenze, un certo Tito Torrisi, a cedergli uno dei suoi posti, visto che l’uomo per evitare vicini invadenti compra abitualmente due biglietti aerei contigui.

Mary arriva a Firenze ma suo marito non c’è. In hotel subisce un’aggressione e sarà proprio Tito, casualmente, a salvarla. Insieme i due vanno ad incontrare Giulio ma questi, per sfuggire ai suoi ex complici, finge di non riconoscere Mary e cerca di scappare. Per sfuggire ai suoi nemici, Giulio prende una pasticca per suicidarsi. La ragazza viene informata del fatto da Tito che, ancora una volta, si trova ad aiutare la giovane. L’avvocato scopre che il marito di Mary aveva messo a segno una rapina e aveva tradito i suoi complici fuggendo con la refurtiva.

I tre complici vogliono trovare Giulio a tutti i costi e cercano di avere notizie da Mary che però non ne sa niente. A Mary viene recapitata una mappa con disegni poco decifrabili ma ciononostante, la donna con l’aiuto di Tito inizia una vera caccia al tesoro, consapevole di avere alle calcagna gli ex-compari di Giulio. Grazie all’intuito dell’avvocato, capiscono che devono raggiungere Siena per imprigionare nel Palazzo Tolomei i tre malviventi. A questo punto Tito capisce che un tesoro esiste veramente: un quadro del XIV secolo di grandissimo valore.

In realtà si tratta di un dipinto di Raffaello, la Madonna del cardellino. del XVI secolo. Grazie ad un antidoto al veleno ingerito, Giulio è salvo e propone a Mary di andare via insieme con il danaro rincasato grazie alla vendita del dipinto. La giovane donna non accetta la proposta del marito poiché nel frattempo si è innamorata di Tito. I due si scontrano a bordo di un treno e Giulio muore. Ora Mary e l’avvocato posso vivere il loro amore. In realtà Tito aveva avuto l’incarico di acciuffare i ladri e trovare il malloppo. Grazie alla ricompensa stabilita dall’assicurazione, Mary e Tito insieme tornano a New York.

