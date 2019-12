Flavio Insinna/ “Devo tutto a Fabrizio Frizzi” (20 anni che siamo italiani)

Flavio Insinna ospite dell’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani“, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e trasmesso venerdì 13 dicembre 2019 in prima serata su Rai1. Una presenza molto attesa quella del conduttore de L’Eredità che sarà pronto a condividere il palcoscenico con il cantautore napoletano e l’attrice italo-spagnola. Non è dato sapere cosa farà Insinna, ma una cosa è certa: il conduttore saprà sicuramente regalare una performance degna di nota. Per Insinna la carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata grazie ad un caro vecchio amico. A raccontarlo è stato proprio il conduttore in occasione di un’intervista rilasciata a Francesca Fialdini nel programma “Da noi a ruota Libera”. Quel “caro e vecchio amico” altro non è che Fabrizio Frizzi: “lui è una persona straordinaria. Se sono qua è anche per lui. Vado a ritirare un premio importante per i telefilm, presentava lui e io lo conoscevo solo in quanto Fabrizio Frizzi.

Flavio Insinna e l’incontro con Fabrizio Frizzi

Il primo incontro di Flavio Insinna con Fabrizio Frizzi è rimasto indelebile nella memoria del conduttore ed attore. “Lo conosco fisicamente sul palco, all’una di notte quando avevano premiato tutti, pure le sedie e i divani, ero rimasto solo io” – ricorda Insinna che parlando di Fabrizio dice: ” “da uomo veramente accogliente, di un’intelligenza straordinaria, raffinata…un uomo sottile, coltissimo dove la risata era il terminale di tutta una serie di capacità di Fabrizio, mi accoglie sul palco e cominciamo a scherzare come fossimo Ric e Gian. Anche se non c’eravamo mai visti e conosciuti. Cominciamo a giocare e scherzare…”. Un ricordo commovente quello di Insinna che non nasconde che deve tutto proprio al celebre conduttore scomparso nel 2018 a soli 60 anni a causa di un tumore al cervello.

Flavio Insinna: “devo tutto a Fabrizio Frizzi”

Il conduttore televisivo ha proseguito nel suo racconto a “Da noi a ruota Libera” di Francesca Fialdini rivelando che la sua carriera in tv è cominciata proprio grazie all’amico Fabrizio Frizzi. “La mattina dopo quella premiazione” – prosegue il racconto Flavio Insinna – mi chiamano dalla mia agenzia e mi dicono: ‘Che hai combinato ieri sera che da Canale 5, Rai1 e varie reti vogliono farti dei provini per la conduzione?’. Io se sono qua è perché poi da lì ho fatto il provino per Affari tuoi. Ma non me lo avrebbero mai fatto se non fosse stato per lui. È stato grazie a Fabrizio”. Un incontro che ha cambiato la vita di Insinna, ma che ha fatto nascere anche una bellissima amicizia tra i due “rappresentata” anche dal passaggio di testimone della conduzione del celebre quiz “L’Eredità” condotto proprio da Frizzi. La sopraggiunta morte di Fabrizio Frizzi ha poi portato la Rai ad affidare il timone del programma proprio a Flavio Insinna.



