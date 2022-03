Il Cantante Mascherato 2022, pagelle 6a puntata/ Maschere svelate, Camaleonte regala un colpo di scena

La sesta puntata del Il Cantante Mascherato 2022 va in archivio con l’eliminazione di Pinguino 2. Non è dunque un’annata fortunata per la dolcissima maschera, indossata in un primo momento da Edoardo Vianello e in seguito dal comico Gabriele Cirilli. Quest’ultimo è stato smascherato senza troppo clamore, dato che i giudici avevano individuato prontamente gli indizi più significativi. Se l’è cavata comunque discretamente, mostrando lo spirito necessario del gioco. Voto 6,5.

Chi, invece, continua ad alimentare le attenzioni del pubblico è la maschera di Soleluna, che salvo sorprese dovrebbe essere Cristiano Malgioglio. Almeno così pare. In ogni caso il mistero si infittisce, con la vaga sensazione che anche il programma stia spingendo sulle dinamiche che ruotano attorno a questo personaggio così attrattivo. Voto 7. Si sale di un gradino con Camaleonte, su cui chiunque era pronto ad accostare il nome di Morgan. Niente di più sbagliato e spiazzante, a quanto pare. Chi sarà? Voto 7,5 per l’effetto sorpresa.

Il Cantante Mascherato 2022, i voti alle maschere della sesta puntata: la Gatta subito fuori

Tutti personaggi in corsa a Il Cantante Mascherato 2022 hanno dentro di sé qualcosa di interessante e intrigante. Volpe, ad esempio, è al pari di Camaleonte una maschera tutta da scoprire. In questo caso si va sempre più verso il nome di Conticini, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Voto 7,5. Delude, non poco, la debuttante maschera della Gatta. Smascherata nel giro di pochi minuti la new entry Eleonora Giorgi, che non ha fatto molto per non farsi scoprire.

Di sicuro una parte di merito va anche data agli investigatori; ma al personaggio non possiamo attribuire più di un 5 nelle nostre pagelle. Reggono infine Pulcino e Lumaca, che di fatto hanno confuso i giudici. Balivo & co, infatti, hanno ripetuto i nomi di Lino e Rosanna Banfi e di Giancarlo Magalli in entrambe le esibizioni. Voto 6,5.

