IL CANTANTE MASCHERATO/ Prima puntata: tutti i travestimenti di un Vip

Il Cantante Mascherato è il titolo dello show-rivelazione in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. La prima puntata, ieri sera, ha visto protagonisti otto concorrenti con altrettante identità da svelare. L’arduo compito è spettato – oltre che al pubblico – anche a cinque giurati d’eccezione con alle spalle una carriera costellata di successi. C’è la brava Ilenia Pastorelli e la prava Patty Pravo; non mancano l’esperto di stile Guillermo Mariotto e il talent scout Francesco Facchinetti. Flavio Insinna fa un po’ da outsider, ma la sua ironia pungente e ‘colta’ (prima ancora che intelligente) è davvero irrinunciabile. Interessante anche il contributo di Milly Carlucci, la conduttrice, che ogni tanto cede alla leggerezza e alla spensieratezza che regnano in studio per svelare qualcosina in più sugli otto membri del cast. Il suo indizio sull’Angelo non passa inascoltato: relativamente al suo interprete, Milly dice che il cognome potrebbe contenere la parola “angelo”. Che sia proprio lei, Anna Tatangelo? Per ora, comunque, nessuna certezza.

Orietta Berti eliminata: è lei l’Unicorno

Se dobbiamo dirla tutta, in realtà, una certezza c’è, anche se non serve poi a molto: il costume da Unicorno era ‘abitato’ da Orietta Berti. L’Usignolo – pardon, Unicorno – di Cavriago le ha provate tutte, per dissimulare. Ma alla fine si è tradita con i mercatini d’antiquariato: è un fatto stranoto che la cantante ami gli oggetti vintage (insieme anche alle scarpe, un altro degli indizi, di cui fa la collezione). Il suo smascheramento non è stato una sorpresa. Più che altro, viene da chiedersi se anche dietro alle altre maschere si celino dei personaggi piuttosto scontati. Per esempio, appare palese che il Leone sia in realtà Albano Carrisi, dal momento che nella sua clip di presentazione si è sbilanciato un po’ troppo: “Sono molto legato alla mia terra”, ha dichiarato, con la stessa fierezza propria dell’animale da cui è travestito.

Il Cantante Mascherato: come i Vip si travestono abitualmente

La vera sfida è capire chi sono il Pavone, il Coniglio, il Mastino Napoletano e il Barboncino: quanto a questi quattro, infatti, brancoliamo piuttosto nel buio. Quasi scontate, invece, le identità del resto dei partecipanti. Il Mostro potrebbe essere ragionevolmente Francesco Pannofino, a giudicare dal suo timbro roco alla Fausto Leali. A proposito: e se invece fosse proprio quest’ultimo? Improbabile: è troppo basso. Per scoprire di chi si tratta, infatti, conta anche un giudizio sull’estetica e sulla scelta strategica del costume. Ciascun concorrente ha optato per un animale piuttosto che per l’altro in base a ragioni tutte sue. Ecco, in effetti, chi manca in giuria: uno psicologo. Se è vero che tutti quanti indossiamo almeno una maschera, nel programma di Milly Carlucci le cose si complicano ulteriormente. Il travestimento, in questo caso, è arricchito da tutti quegli orpelli propri di chi ha dovuto improvvisarsi attore senza esserlo necessariamente. Indizi? Il loro palcoscenico, il mondo dello spettacolo; il loro status, Vip. E questo dice di loro tutto e niente.



