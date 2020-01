MILLY CARLUCCI/ Sanremo, libri e dischi: i primi indizi (Il Cantante Mascherato)

È la sera dell’esordio per Milly Carlucci su Rai 1 con il nuovo programma Il Cantante Mascherato, un vero e proprio talent preso in prestito dalla tv coreana. La regina di Ballando Con Le Stelle metterà momentaneamente al chiodo le scarpette da ballo per dedicarsi a quest’avventura tutta nuova. Milly Carlucci è stata ospite de I Soliti Ignoti di Amadeus per promuovere il primo appuntamento con il suo nuovo programma e anche qui si è rivelata una donna dalle mille risorse: la cara Carlucci conosce e parla senza alcun problema ben cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Chissà se una di queste le servirà per giocare questa sera e dialogare con alcuni dei suoi personaggi mascherati, di cui non si conosceranno le identità finché il pubblico non riuscirà ad indovinare chi si nasconde dietro la misteriosa maschera. L’unico indizio che si ha a disposizione è la loro voce che, secondo quanto viene detto dalla Carlucci, sarà l’unico modo per riconoscerli.

Milly Carlucci: “I concorrenti de Il Cantante Mascherato sono famosissimi”

Milly Carlucci è pronta per la nuova avventura de Il Cantante Mascherato, il talent show coreano che dopo aver conquistato il resto del mondo approda per la prima volta in Italia. Una nuova sfida per la conduttrice di Rai1 che quindici anni fa ci ha visto lungo proponendo ai vertici Rai il programma “Ballando con le stelle” diventato oggi un cult del piccolo schermo. A Radio Corriere la Carlucci ha raccontato l’emozione del debutto: “c’è l’ansia di una sfida nuova. A rasserenarmi, in parte, è il fatto che “Il cantante mascherato” (The Masked Singer) in un anno ha fatto il giro del mondo, ne sono state realizzate due edizioni in America, ha riscosso successo in Australia, Messico, Francia, Germania”. Il cuore del programma sono sicuramente la musica e la maschere indossate dai concorrenti su cui rivela: “sono tutti personaggi famosissimi la cui voce è talmente nota da divenire un indizio utile per poterli riconoscere, quindi la musica e il repertorio musicale ci consentiranno di nasconderli. Ognuno interpreterà brani profondamente diversi da quelli della sua storia artistica, in modo da non potere essere riconosciuto”. (Agg. Chiara Greco)

Milly Carlucci: “la giuria de Il Cantante mascherato ha un ruolo centrale”

C’è tantissima attesa per la prima puntata de “Il Cantante Mascherato”, il nuovo talent show che Milly Carlucci si prepara a portare in prima serata su Rai1. Protagonisti otto concorrenti mascherati che si esibiranno sul palcoscenico cercando di nascondere la propria identità affrontando anche generi musicali lontani da loro. A rivelarlo è stata proprio la padrona di casa a Radio Corriere: “se un cantante lirico interpreta un brano rock, allora la sua voce suona diversamente, perché deve utilizzare una tecnica differente. La giuria non si esprimerà sulla qualità del canto, ma sul fatto, ad esempio, che il mastino possa piacere di più del pavone, si tratta di un giudizio complessivo”. Importantissimo nel programma anche il ruolo della giuria composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti: “è importantissima, deve lavorare sugli indizi che sono disseminati nelle clip, dovrà essere un po’ Sherlock Holmes e mettersi a ragionare su ciò che ha visto. Gli indizi sono nascosti, complessi, i giurati devono andare a scovarli e scoprire chi si nasconde dietro la maschera”.

Milly Carlucci: “I miei sogni riguardano sempre la famiglia”