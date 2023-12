Il Cantante mascherato sospeso dalla Rai/ Milly Carlucci pronta a tornare con un nuovo programma

Il cantante mascherato: la Rai ferma la nuova stagione?

Milly Carlucci è pronta a regalare grandi ascolti a Raiuno con l’atto finale di Ballando con le stelle 2023. L’edizione attualmente in onda dello storico programma di Raiuno sta ottenendo un successo strepitoso non solo in tv, ma anche sui social. Merito del format che è rimasto fedele all’idea originale nel corso degli anni introducendo solo delle piccole novità e del cast dei concorrenti che, quest’anno, ha avuto nomi importanti dello spettacolo italiano come Simona Ventura, Paola Perego, Teo Mammuccari, Rosanna Lambertucci ma anche nomi giovani come Sara Croce e Lorenzo Tano.

Dopo Ballando con le stelle, nelle stagioni televisive degli scorsi anni, Milly Carlucci cominciava a lavorare immediatamente alla produzione della nuova stagione de Il cantante mascherato che, quest’anno, pare che non sarà trasmesso. In compenso, la Carlucci starebbe lavorando ad un nuovo programma.

Nuovo programma per Milly Carlucci

La Rai avrebbe deciso di non puntare più su Il cantante mascherato, andato in onda in prima serata su Rai 1 dal 2020 al 2023, per i bassi ascolti registrati nella scorsa stagione televisiva. Secondo un’indiscrezione riportata da Giuseppe Candela sul portale Dagospia, pare che Il cantante mascherato non sarà confermato nel palinsesto della Rai. Tuttavia, con il progetto de Il cantante mascherato accantonato, Milly Carlucci sarebbe pronta a tornare con un nuovo progetto.

Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, infatti, la Carlucci avrebbe “già in mente la sua prossima avventura. Sta lavorando ad un nuovo format, in onda, se dovesse concretizzarsi, su Rai1 in prima serata nel 2024. La novità è figlia dello stop a Il Cantante Mascherato”. Milly Carlucci, dunque, sarebbe pronta a sorprendere ancora il proprio pubblico.











