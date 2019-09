Il Castello delle Cerimonie/ Seconda puntata: il ritorno di Agostino lo scugnizzo

Grande successo per Il Castello delle Cerimonie, tornato puntualmente su Real Time con la sua ottava stagione lo scorso venerdì 30 agosto, dopo l’esordio di Bake Off Italia – Dolci in forno. Protagonista della prima puntata è stata l’artista neomelodica Giusy Attanasio che si è sposata con Peppe di Donato lo scorso 14 febbraio proprio nel ristorante La Sonrisa. “Noi siamo due napoletani veraci. Quindi non iniziamo le nostre cerimonie se non c’è il crudo, senza ‘o frutt’ ‘mare” ha affermato Giusy. Il marito era sulla stessa lunghezza d’onda: “Perché il napoletano è così. Una spigoletta tagliata tipo sushi, un po’ di tonno, qualche ostrica…” e una cerimonia curata nei minimi dettagli. La stessa cosa accadrà questa sera, quando scopriremo quali saranno i nuovi protagonisti del secondo appuntamento. Il testimone di Don Antonio Polese è passato a Donna Imma, sua figlia. La donna infatti, durante i vari episodi televisivi, interverrà con il suo augurio speciale.

Il Castello delle Cerimonie torna su Real Time con la seconda puntata

Dalle 22.40 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), Donna Imma riapre le porte de Il castello delle cerimonie. Questa sera rivedremo un volto noto delle prime stagioni del programma: Agostino lo scugnizzo, ovvero Agostino Polese nipote di Donna Imma. In una breve clip pubblicata sulla pagina Facebook la figlia di Don Antonio va a trovare il nipotino che da tempo ha lasciato la sala del castello: “Sono andata a trovare Agostino lo scugnizzo perché mi mancava, perché non lo vedo più nella sala tirare la sua barchetta piena di pesci. Allora ho detto: vado a vedere un po’ cosa sta facendo di bello“, ha spiegato Donna Imma alle telecamere. Lo scugnizzo, però, non sembra sentire

la mancanza della vita alla Sonrisa: “A me piace la vita di campagna un po’ perché ci sono nato, da piccolo venivo sempre qua dal nonno…“. Infine il ragazzino commenta: “La zia non è tanto portata per la vita di campagna, è più da principessa“. I fan del programma ricorderanno la festa organizzata alla Sonrisa per la prima comunione di Agostino: lo scugnizzo per una sera aveva lasciato il carrello del pesce alla sorella minore e si era seduto sul trono con tanto di smoking e Rolex d’oro, regalo di zia Imma.

