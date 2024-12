Il cavaliere oscuro (‘The dark knight‘ nella sua versione americana originale) è il film d’azione del 2008 che Italia 1 manderà in onda alle 21:20 questa sera – lunedì 30 dicembre 2024 -: prodotto e distribuito da Warnes Bros con la collaborazione e il supporto di DC Comics Syncopy e Lengendary Pictures, alla regia vede il magistrale Christopher Nolan – vincitore di un Premio Oscar come migliore regista, oltre che di un BAFTA e di un Golden Globe, per il recentissimo ‘Oppenheimer‘, ma anche alla regia di ‘Batman Begins‘, di ‘Tenet‘ e di ‘Dunkirk‘.

L’attore principale della pellicola Il cavaliere oscuro è Christian Bale, vincitore di tre premi per il film ‘The Fighter’ tra cui un prestigioso Oscar come migliore attore non protagonista e recentemente apparso nella pellicola ‘The Pale Blue Eye’, oltre che scelto come protagonista di ‘The Bride’ che uscirà nelle sale nel 2025; affiancato nel cast del film su Batman da interpreti del calibro di Michael Care, Maggie Gyllenhaal, Heath Ledger, Eric Roberts e Megan Freeman.

La trama del film Il cavaliere oscuro in onda oggi su Italia 1

La trama di Il cavaliere oscuro prende il via dalla città di Gotham, tornata tranquilla da quando Batman con la sua presenza tiene lontano i cattivi, fino all’apparizione dell’inquietante figura del pagliaccio Joker: l’uomo – con molta astuzia – rapina una banca in stretti rapporti con la mafia al solo fine di incontrare – come effettivamente farà – il boss della costa malavitosa per proporgli un accordo per eliminare Batman; gettando l’int era città in un vero e proprio caos di super criminali.

All’inizio – comunque – il Joker non viene creduto, ma poco dopo durante il film Il cavaliere oscuro i criminali vengono incastrati dall’Uomo Pipistrello e – per correre ai ripari – decidono di accettare l’alleanza con l’enigmatico pagliaccio: quest’ultimo propone ai delinquenti di ricattare Batman, che sarà costretto a rivelare la sua identità, altrimenti ogni giorno almeno una persona sarà uccisa, partendo dal commissario di polizia ed arrivando fino ad un giudice e a Dent, che scampa alla morte grazie all’intervento prodigioso di Wayne. Il nostro protagonista di Il cavaliere oscuro decide quindi di intervenire e soddisfare la richiesta di Joker, ma Dent si sostituisce all’amico ed esce allo scoperto al posto suo: il pagliaccio tenterà nuovamente di uccidere Dent, ma dovrà fare i conti con il vero Uomo Pipistello.

Nel frattempo, i mafiosi corrono in soccorso di Joker rapendo Rachel e Dent e grazie al suo prodigioso intervento, Batman riesce a farsi rivelare dal pagliaccio dove sono tenuti prigionieri i suoi amici: sfortuna vuole che siano in due differenti magazzini pronti per saltare in aria a causa di alcuni ordigni e proprio a causa delle esplosioni Rachel morirà, mentre Dent rimarrà ustionato. Distrutto per aver perso la sua ragazza e per non essere stato in grado di difendere la città, Dent assumerà le sembianze del cattivo “Due Facce” con l’obiettivo di portare a termine la sua vendetta; il tutto mentre il Joker continuerà a disseminare terrore a Gotham, costringendo il protagonista di Il cavaliere oscuro ad abbandonare i suoi modi gentili per ricorrere alla forza bruta e riportare la giustizia in città.