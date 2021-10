Il Collegio 2021/ Concorrenti e data d’inizio: partenza a ottobre con 20 alunni

La nuova edizione de Il Collegio è alle porte. Siamo arrivati alla sesta edizione e i nuovi studenti, ben venti, si preparano a varcare i cancelli del collegio “Regina Margherita” di Anagni per occupare i banchi della nuova classe, quella die 1977. Si torna, dunque, indietro nel tempo per questa edizione che partirà ufficialmente il 26 ottobre, in prima serata, su Rai2. Svelati anche i nomi dei 20 aspiranti alunni della nuova classe, che si preparano ad abbandonare le abitudini della vita moderna e, soprattutto, i loro social media per tuffarsi nel passato e vivere senza cellulari, in un mondo dominato dalle radio e dai vinili.

Mario Tricca de Il Collegio "Protesta contro la DAD"/ "Quest'anno non tornerà più.."

Confermati i professori che si preparano ad accoglierli in classe: Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia; Alessandro Carnevale, insegnante di arte. Con loro il Preside, Paolo Bosisio.

Il Collegio 2021: i nomi dei venti nuovi alunni

Gli allievi de Il Collegio 2021, come riporta Bubino blog, sono: Sara Masserini(16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese). Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn). Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

Asia Busciantella de Il Collegio 4 in ospedale/ "Non so per quanto dovrò starci"

LEGGI ANCHE:

IL COLLEGIO 5 ED. 2020: PAGELLE, PROMOSSI E BOCCIATI/ Sofia Cerio conquista tutti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA