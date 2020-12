Il Collegio 5, 2020: diretta streaming/ Dove vedere l’ultima puntata

IL COLLEGIO 5, DIRETTA STREAMING ULTIMA PUNTATA

Tutti gli appassionati de Il Collegio 5 che, questa sera, non potranno seguire l’ultima puntata in diretta tv su Raidue, hanno la possibilità di seguire l’ultimo appuntamento con il docu-reality di Raidue in diretta streaming. Per i collegiali che hanno scelto di buttarsi in una nuova esperienza vivendo quella che era la realtà scolastica del 1992, è arrivato il momento di sostenere gli esami finali. Un momento molto atteso non solo dai collegiali che scopriranno così se potranno tornare a casa con una promozione o una bocciatura, ma anche da tutti i tantissimi fans de Il Collegio che è seguitissimo dai giovanissimi sui social. Sono tantissimi gli appassionati de Il Collegio che, questa sera, potranno seguire l’ultima puntata della quinta edizione collegandosi al sito Raiplay dove la diretta streaming comincerà contemporaneamente alla diretta televisiva.

COME RIVEDERE TUTTE LE PUNTATE DE IL COLLEGIO 2020

Grazie alla tecnologia, non è più necessario vedere i programma preferiti in tv. Grazie al sito Raiplay, infatti, i fans de Il Collegio 2020 potranno seguire in streaming l’ultima puntata del docu-reality, ma potranno rivedere anche tutte le puntate della stagione che si concluderà questa sera, nonchè rivedere anche i momenti più belli e divertenti vissuti dai collegiali all’interno del Collegio Regina Margherita di Anagni. Per vedere in diretta streaming l’ultima puntata de Il Collegio 2020, dunque, sarà sufficiente collegarsi al sito Raiplay scaricare l’apposita applicazione che vi consentirà di vedere l’ultimo, attesissimo appuntamento con il reality anche su tablet e smartphone. Sono tanti, dunque, i modi per assistere agli esami finali de Il Collegio 5 che regaleranno grandi colpi di scena.



