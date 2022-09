Il collegio 7, slitta la data inizio messa in onda/ Tutte le novità

Il collegio 7 non parte il 27 settembre, cambia la data di inizio messa in onda

I palinsesti Rai subiscono degli stravolgimenti repentini nell’ultimo periodo rispetto all’inizio di messa in onda previsto per diversi format TV, tra cui Il collegio 7. Proprio come Boomerissima di Alessia Marcuzzi e Sing sing sing di Stefano De Martino, anche la settima stagione tv de Il collegio vede slittarsi la data di inizio messa in onda, originariamente prevista per il 27 settembre 2022 su Rai due. Ma non é la sola novità anticipata da TV daiky rispetto alla nuova stagione tv del docu-reality scolastico di casa Rai. Dopo l’addio della professoressa di matematica e scienze naturali, Maria Rosa Petolicchio, anche la voce esterna che svolgeva il ruolo di narratore, Giancarlo Magalli, cede il testimone alla voce di Nino Frassica.

Come se non bastasse, poi, al fine di incrementare gli ascolti TV pare che sia stata modificata l’impostazione originale de Il collegio prevista in una unica sezione, dando vita ad una nuova compagine di concorrenti suddivisi in due sezioni diverse. La suddivisione della compagine degli allievi de Il collegio 7 in due sezioni complementari tra esse avrebbe comportato anche la necessità di un ingaggio nel cast del format di un duplicato di insegnanti per le materie oggetto di studio, storia e geografia, francese.

Secondo quanto inoltre si apprende dal portale web beninformato Davide Maggio.it, Il collegio 7 potrebbe avere inizio il prossimo martedì 18 ottobre e prevedere una doppia messa in onda settimanale, e in tal caso verrebbe inizialmente trasmesso in due giorni contigui, quindi anche il 19 ottobre, in partenza.

Nino Frassica nuova voce narrante de Il collegio

Nell’attesa che sia ufficializzata la puntata di debutto de Il collegio 7, intanto, i 20 collegiali dell’anno 1958 vengono introdotti attraverso 10 “finestre” quotidiane di 5 minuti l’una. Una specie di teaser in anteprima assoluta di avvicinamento alla prima puntata, che si terrà dal 26 Settembre al 7 Ottobre, dal lunedì al venerdì su Rai2 alle 20.25. La voce narrante di Nino Frassica accompagnerà “le selezioni”, in una serie di minivideo che si aggiungono a quelli già visibili su Raiplay, contenente i provini e le presentazioni dei ragazzi ammessi al nuovo-datato anno scolastico de Il collegio, un viaggio nel tempo alla riscoperta di vecchi usanze e metodi di insegnamento superati dallo scorrere

