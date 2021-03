Il colonnello russo alle donne tradite/ “Ditemi chi sono i vostri ex, li arruoleremo”

Curioso appello del colonnello dell’Armata Russa, Yury Khromov, 63enne, alle donne del proprio paese, chiedendo alle stesse di dargli i nomi degli ex partner. In poche parole, come si legge sul tabloid britannico Daily Mail, tutte le donne tradite sono state invitate a fornire il nominativo del loro ex compagno, fidanzato, marito, di modo che lo stesso colonnello potesse farli arruolare se dovessero aver schivato il servizio militare.

L’appello Yury Khromov è giunto con tanto di video il in cui si vede il membro del commissariato militare della regione di Leningrado, rivolgersi alle donne con tali parole: «Possiate essere sempre circondate da veri difensori, non solo della madrepatria, ma anche di voi. E ora permettetemi di farvi un regalino. Datemi l’account sui social media dei vostri ex e li arruoleremo. Ricordatevi che un vero uomo deve prestare servizio militare».

L’APPELLO DEL COLONNELLO RUSSO ALLE DONNE TRADITE: LE RISPOSTE NON SONO TARDATE

Stando a quanto riferito dal Daily Mail, numerose sono coloro che hanno risposto presente all’appello del colonnello, come una donna, ad esempio, che ha fornito immediatamente l’identità del suo ex, chiedendo poi che lo stesso venisse spedito in Antartide. Il filmato è stato diffuso lunedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, e l’obiettivo di Yury Khromov, fra il serio e l’ironico, è stato quello di incrementare il numero di arruolati nell’esercito, tenendo conto che ogni anno sono migliaia coloro che cercando di eludere la “chiamata” denunciando atti di bullismo a volte non veritieri. Come detto sopra, le risposte non sono tardate ad arrivare e una ha scritto: “Porta il mio ex nell’esercito, rendilo finalmente un vero uomo”. Le donne non vengono arruolate in Russia ma prestano comunque servizio nell’esercito e sfilano ‘truccate’ per il torneo “Trucco sotto mimetizzazione” che si tiene proprio durante la Giornata internazionale della donna. L’evento si è tenuto anche quest’anno ed ha visto cinquanta donne soldato lanciare granate, sparare con i Kalashnikov, e strisciare sotto il filo spinato, coperte in viso dal trucco mimetico.



